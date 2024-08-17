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В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости, 17.08.2024
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15:07 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/sklad-1966772041.html
В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ
В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости, 17.08.2024
В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ
Во время подготовки территории воинского кладбища в Шерпенах к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию освобождения Молдавии, активисты комитета "Победа" РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:07
2024-08-17T15:07
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КИШИНЕВ, 17 авг– РИА Новости. Во время подготовки территории воинского кладбища в Шерпенах к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию освобождения Молдавии, активисты комитета "Победа" обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил председатель комитета Алексей Петрович. На следующей неделе, 24 августа, Молдавия отметит 80 годовщину освобождения от фашизма. Комитет "Победа" с 2017 года отвечает за организацию торжеств и мероприятий, посвящённых празднованию освобождения от оккупации. "В Шерпенах при пересадке деревьев был найден склад боеприпасов на глубине всего 50 см. Эта находка потрясла даже нас, опытных участников", – отметил Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы". По его словам, боеприпасы пролежали в земле 80 лет, и всё это время люди, не подозревая об опасности, ходили прямо над ними. На место происшествия вызвана служба спасения, и в настоящее время ожидается прибытие полиции и саперов для дальнейшего обследования и утилизации обнаруженных боеприпасов. Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский Плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинёва. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240517/boepripas-1946797224.html
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в мире, молдавия, днестр, кишинев
В мире, Молдавия, Днестр, Кишинев
В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ

В Молдавии на воинском кладбище обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ

© Фото : Солдат Победы/TelegramCклад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденный на территории воинского кладбища в Шерпенах в Молдавии
Cклад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденный на территории воинского кладбища в Шерпенах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Солдат Победы/Telegram
Cклад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденный на территории воинского кладбища в Шерпенах в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 авг– РИА Новости. Во время подготовки территории воинского кладбища в Шерпенах к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию освобождения Молдавии, активисты комитета "Победа" обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил председатель комитета Алексей Петрович.
На следующей неделе, 24 августа, Молдавия отметит 80 годовщину освобождения от фашизма. Комитет "Победа" с 2017 года отвечает за организацию торжеств и мероприятий, посвящённых празднованию освобождения от оккупации.
© Фото : Солдат Победы/TelegramCклад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденный на территории воинского кладбища в Шерпенах в Молдавии
Cклад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденный на территории воинского кладбища в Шерпенах в Молдавии
Cклад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденный на территории воинского кладбища в Шерпенах в Молдавии
© Фото : Солдат Победы/Telegram
1 из 2
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм".
Мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм".
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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2 из 2
Cклад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденный на территории воинского кладбища в Шерпенах в Молдавии
© Фото : Солдат Победы/Telegram
1 из 2
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм".
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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2 из 2
«
"В Шерпенах при пересадке деревьев был найден склад боеприпасов на глубине всего 50 см. Эта находка потрясла даже нас, опытных участников", – отметил Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы".
По его словам, боеприпасы пролежали в земле 80 лет, и всё это время люди, не подозревая об опасности, ходили прямо над ними.
На место происшествия вызвана служба спасения, и в настоящее время ожидается прибытие полиции и саперов для дальнейшего обследования и утилизации обнаруженных боеприпасов.
Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы.
Мемориальный комплекс "Шерпенский Плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинёва.
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17 мая, 21:30
Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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