https://ria.ru/20240817/sklad-1966772041.html

В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ

В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости, 17.08.2024

В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ

Во время подготовки территории воинского кладбища в Шерпенах к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию освобождения Молдавии, активисты комитета "Победа" РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:07

2024-08-17T15:07

2024-08-17T15:07

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КИШИНЕВ, 17 авг– РИА Новости. Во время подготовки территории воинского кладбища в Шерпенах к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию освобождения Молдавии, активисты комитета "Победа" обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил председатель комитета Алексей Петрович. На следующей неделе, 24 августа, Молдавия отметит 80 годовщину освобождения от фашизма. Комитет "Победа" с 2017 года отвечает за организацию торжеств и мероприятий, посвящённых празднованию освобождения от оккупации. "В Шерпенах при пересадке деревьев был найден склад боеприпасов на глубине всего 50 см. Эта находка потрясла даже нас, опытных участников", – отметил Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы". По его словам, боеприпасы пролежали в земле 80 лет, и всё это время люди, не подозревая об опасности, ходили прямо над ними. На место происшествия вызвана служба спасения, и в настоящее время ожидается прибытие полиции и саперов для дальнейшего обследования и утилизации обнаруженных боеприпасов. Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский Плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинёва. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240517/boepripas-1946797224.html

https://ria.ru/20240721/moldavija-1961064433.html

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