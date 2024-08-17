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Вице-премьер Сербии оценил отношения с Россией - РИА Новости, 17.08.2024
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14:27 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/serbija-1966766270.html
Вице-премьер Сербии оценил отношения с Россией
Вице-премьер Сербии оценил отношения с Россией - РИА Новости, 17.08.2024
Вице-премьер Сербии оценил отношения с Россией
Сербия никогда не была в лучших отношениях с РФ, чем сейчас, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:27
2024-08-17T14:27
россия
сербия
косово
александр вулин
сергей лавров
сергей шойгу
оон
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БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Сербия никогда не была в лучших отношениях с РФ, чем сейчас, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Замглавы сербского правительства провел 12-15 августа рабочий визит в Россию, в ходе которого провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, членами правительства и руководителями силовых ведомств. &quot;Вне зависимости от политики Запада в отношении РФ в смысле непрерывного введения новых пакетов санкций, антироссийской истерии Сербия никогда не была в лучших отношениях с РФ. Экономически и политически и любым другим образом мы две страны, которые разделяют не только общее прошлое, но и будущее, разделяем убежденность в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять остальному миру, что и как делать&quot;, - заявил Вулин в эфире Радио и телевидения Сербии.МИД РФ сообщил ранее, что Лавров и Вулин на встрече обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, подтвердили настрой на реализацию взаимовыгодных проектов. По информации МИД, на встрече также "констатирована идентичность подходов двух стран к урегулированию проблемы Косово на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244 при тесной координации дипломатических усилий в защиту суверенитета и территориальной целостности Сербии при полном уважении прав сербского населения Косово и Метохии".
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503795.html
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россия, сербия, косово, александр вулин, сергей лавров, сергей шойгу, оон
Россия, Сербия, Косово, Александр Вулин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, ООН
Вице-премьер Сербии оценил отношения с Россией

Вице-премьер Вулин: Сербия никогда не была в лучших отношениях с РФ, чем сейчас

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Сербия никогда не была в лучших отношениях с РФ, чем сейчас, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Замглавы сербского правительства провел 12-15 августа рабочий визит в Россию, в ходе которого провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, членами правительства и руководителями силовых ведомств.
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"Вне зависимости от политики Запада в отношении РФ в смысле непрерывного введения новых пакетов санкций, антироссийской истерии Сербия никогда не была в лучших отношениях с РФ. Экономически и политически и любым другим образом мы две страны, которые разделяют не только общее прошлое, но и будущее, разделяем убежденность в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять остальному миру, что и как делать", - заявил Вулин в эфире Радио и телевидения Сербии.

МИД РФ сообщил ранее, что Лавров и Вулин на встрече обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, подтвердили настрой на реализацию взаимовыгодных проектов.
По информации МИД, на встрече также "констатирована идентичность подходов двух стран к урегулированию проблемы Косово на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244 при тесной координации дипломатических усилий в защиту суверенитета и территориальной целостности Сербии при полном уважении прав сербского населения Косово и Метохии".
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РоссияСербияКосовоАлександр ВулинСергей ЛавровСергей ШойгуООН
 
 
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