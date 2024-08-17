https://ria.ru/20240817/serbija-1966766270.html

Вице-премьер Сербии оценил отношения с Россией

Вице-премьер Сербии оценил отношения с Россией - РИА Новости, 17.08.2024

Вице-премьер Сербии оценил отношения с Россией

Сербия никогда не была в лучших отношениях с РФ, чем сейчас, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:27

2024-08-17T14:27

2024-08-17T14:27

россия

сербия

косово

александр вулин

сергей лавров

сергей шойгу

оон

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БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Сербия никогда не была в лучших отношениях с РФ, чем сейчас, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Замглавы сербского правительства провел 12-15 августа рабочий визит в Россию, в ходе которого провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, членами правительства и руководителями силовых ведомств. "Вне зависимости от политики Запада в отношении РФ в смысле непрерывного введения новых пакетов санкций, антироссийской истерии Сербия никогда не была в лучших отношениях с РФ. Экономически и политически и любым другим образом мы две страны, которые разделяют не только общее прошлое, но и будущее, разделяем убежденность в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять остальному миру, что и как делать", - заявил Вулин в эфире Радио и телевидения Сербии.МИД РФ сообщил ранее, что Лавров и Вулин на встрече обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, подтвердили настрой на реализацию взаимовыгодных проектов. По информации МИД, на встрече также "констатирована идентичность подходов двух стран к урегулированию проблемы Косово на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244 при тесной координации дипломатических усилий в защиту суверенитета и территориальной целостности Сербии при полном уважении прав сербского населения Косово и Метохии".

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503795.html

https://ria.ru/20240815/serbiya-1966302077.html

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россия, сербия, косово, александр вулин, сергей лавров, сергей шойгу, оон