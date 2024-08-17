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СМИ: экс-конгрессмен Сантос планирует признать вину по обвинениям - РИА Новости, 17.08.2024
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19:59 17.08.2024 (обновлено: 20:00 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/santos-1966807841.html
СМИ: экс-конгрессмен Сантос планирует признать вину по обвинениям
СМИ: экс-конгрессмен Сантос планирует признать вину по обвинениям - РИА Новости, 17.08.2024
СМИ: экс-конгрессмен Сантос планирует признать вину по обвинениям
Исключенный из палаты представителей США экс-республиканец Джордж Сантос планирует в понедельник признать свою вину и заключить сделку со следствием, в субботу... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:59
2024-08-17T20:00
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НЬЮ-ЙОРК, 17 авг - РИА Новости. Исключенный из палаты представителей США экс-республиканец Джордж Сантос планирует в понедельник признать свою вину и заключить сделку со следствием, в субботу сообщила газета New York Times с ссылкой на источники. "Двое других, осведомленных о планах, подтвердили, что он намерен признать себя виновным в понедельник; один из людей сказал, что Сантос, как ожидается, в обращении к суду признает свои преступления. Пока не ясны условия его ожидаемого признания вины и какой приговор ему может грозить", - пишет газета. Но бывший республиканец еще может изменить свое решение, так как судебные слушания по его делу должны по плану начаться 9 сентября в Нью-Йорке, отмечают источники. Сантос – шестой по счету конгрессмен в истории, которого исключили из нижней палаты конгресса. В декабре минувшего года палата представителей США впервые за 20 лет проголосовала за лишение его полномочий на основании обвинений в мошенничестве. Политика из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Обвиняют его и в использовании средств кампании на собственные нужды и в фальсификации финансовой отчетности. При этом сам конгрессмен большую часть обвинений в свой адрес отвергает.
https://ria.ru/20240816/nyu-york-1966516009.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), европа
В мире, США, Нью-Йорк (город), Европа
СМИ: экс-конгрессмен Сантос планирует признать вину по обвинениям

NYT: экс-конгрессмен Сантос намерен признать вину по обвинениям в мошенничестве

© AP Photo / John LocherДжордж Сантос
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / John Locher
Джордж Сантос. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 17 авг - РИА Новости. Исключенный из палаты представителей США экс-республиканец Джордж Сантос планирует в понедельник признать свою вину и заключить сделку со следствием, в субботу сообщила газета New York Times с ссылкой на источники.
«
"Двое других, осведомленных о планах, подтвердили, что он намерен признать себя виновным в понедельник; один из людей сказал, что Сантос, как ожидается, в обращении к суду признает свои преступления. Пока не ясны условия его ожидаемого признания вины и какой приговор ему может грозить", - пишет газета.
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Но бывший республиканец еще может изменить свое решение, так как судебные слушания по его делу должны по плану начаться 9 сентября в Нью-Йорке, отмечают источники.
Сантос – шестой по счету конгрессмен в истории, которого исключили из нижней палаты конгресса. В декабре минувшего года палата представителей США впервые за 20 лет проголосовала за лишение его полномочий на основании обвинений в мошенничестве.
Политика из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Обвиняют его и в использовании средств кампании на собственные нужды и в фальсификации финансовой отчетности. При этом сам конгрессмен большую часть обвинений в свой адрес отвергает.
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