https://ria.ru/20240817/sanktsii-1966725128.html

Глава политбюро "Талибана"* раскритиковал санкции Запада против Афганистана

Глава политбюро "Талибана"* раскритиковал санкции Запада против Афганистана - РИА Новости, 17.08.2024

Глава политбюро "Талибана"* раскритиковал санкции Запада против Афганистана

Введенные странами Запада санкции против талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) вредят в первую очередь... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T06:19

2024-08-17T06:19

2024-08-17T06:19

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катар

кабул (город)

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ИСЛАМАБАД, 17 авг – РИА Новости. Введенные странами Запада санкции против талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) вредят в первую очередь простым афганцам, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов к власти. Три года назад, в августе 2021 года, талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября того же года "Талибан" сформировал новое правительство Афганистана. "Не признавая правительство, не отменяя санкции, они усугубляют страдания людей, страдают простые люди в Афганистане. Они (эти люди - ред.) являются частью Афганистана, и им (западным странам - ред.) следует пересмотреть свою позицию. Они заявляют, что отстаивают права народа, но на практике он становятся мишенью для них, так как они вводят санкции и предпринимают другие действия", - сказал Шахин. Собеседник агентства подчеркнул, что страны Запада используют санкции как инструмент давления на страну с целью заставить талибов принять их условия. По словам Шахина, санкции являются в первую очередь политически мотивированными. "Мы сталкиваемся с санкциями, экономическими санкциями. Западные страны в Организации Объединенных Наций ввели их против нас. Мы сталкиваемся с тем, что нам не был предоставлено место Афганистана в Организации Объединенных Наций, в то время как мы полностью контролируем всю территорию страны. Мы считаем, что это несправедливо по отношению к афганскому народу", - добавил Шахин.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240817/afganistan-1966723482.html

https://ria.ru/20240817/taliban-1966720235.html

афганистан

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афганистан, катар, кабул (город), сухейль шахин, талибан, оон, в мире