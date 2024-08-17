Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области запустили межсетевой роуминг - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 17.08.2024 (обновлено: 15:44 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/rouming-1966776758.html
В Белгородской области запустили межсетевой роуминг
В Белгородской области запустили межсетевой роуминг - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгородской области запустили межсетевой роуминг
Межсетевой роуминг запущен в Белгородской области, жители региона смогут подключаться к любому оператору, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:42
2024-08-17T15:44
белгородская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962785636_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_6ddcfbe10742f8d66f2dc6e64f9d3ee4.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Межсетевой роуминг запущен в Белгородской области, жители региона смогут подключаться к любому оператору, сообщило Минцифры в Telegram-канале.Ранее Минцифры также ввело межсетевой роуминг в Курской области."В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи. Если у абонента пропадёт сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. Это поможет жителям оставаться на связи постоянно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240817/kurskaya-1966768286.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962785636_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_a371eddd9332840565df30c513f28312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, общество
Белгородская область, Общество
В Белгородской области запустили межсетевой роуминг

Жители Белгородской области могут подключаться к любому оператору по роумингу

© AntonioGuillemДевушка вставляет sim-карту в смартфон
Девушка вставляет sim-карту в смартфон - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AntonioGuillem
Девушка вставляет sim-карту в смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Межсетевой роуминг запущен в Белгородской области, жители региона смогут подключаться к любому оператору, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
Ранее Минцифры также ввело межсетевой роуминг в Курской области.
"В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи. Если у абонента пропадёт сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. Это поможет жителям оставаться на связи постоянно", - говорится в сообщении.
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР
Вчера, 14:42
 
Белгородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала