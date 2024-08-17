https://ria.ru/20240817/rouming-1966776758.html
В Белгородской области запустили межсетевой роуминг
В Белгородской области запустили межсетевой роуминг - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгородской области запустили межсетевой роуминг
Межсетевой роуминг запущен в Белгородской области, жители региона смогут подключаться к любому оператору, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:42
2024-08-17T15:42
2024-08-17T15:44
белгородская область
общество
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Межсетевой роуминг запущен в Белгородской области, жители региона смогут подключаться к любому оператору, сообщило Минцифры в Telegram-канале.Ранее Минцифры также ввело межсетевой роуминг в Курской области."В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи. Если у абонента пропадёт сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. Это поможет жителям оставаться на связи постоянно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240817/kurskaya-1966768286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, общество
Белгородская область, Общество
В Белгородской области запустили межсетевой роуминг
Жители Белгородской области могут подключаться к любому оператору по роумингу