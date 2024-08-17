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В Новгородской области ребенка, ползавшего по подоконнику, изъяли из семьи

В Новгородской области ребенка, ползавшего по подоконнику, изъяли из семьи - РИА Новости, 17.08.2024

В Новгородской области ребенка, ползавшего по подоконнику, изъяли из семьи

Ребенок, ползавший по козырьку окна на пятом этаже дома в городе Боровичи Новгородский области, был изъят из семьи органами опеки, проводится проверка, сообщает РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:59

2024-08-17T18:59

2024-08-17T18:59

происшествия

боровичи

новгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Ребенок, ползавший по козырьку окна на пятом этаже дома в городе Боровичи Новгородский области, был изъят из семьи органами опеки, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Видео, на котором пятилетний ребенок ползает по подоконному отливу на пятом этаже было выложено в группе "Честные Боровичи" в соцсети "ВКонтакте". Ребенок не только ползал, но и повис на откосе, а потом забрался обратно и с интересом смотрел вниз. На место были вызваны МЧС и полиция, которые сразу прибыли. "В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, согласно которой автор сообщает о нахождении малолетнего 2020 года рождения на подоконнике многоквартирного дома в городе Боровичи. В настоящее время устанавливаются... причины нахождения ребенка в опасной для его жизни и здоровья ситуации, ребенок изъят органами опеки", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура оценит деятельности органов системы профилактики при организации работы с семьей несовершеннолетнего. Как сообщают соседи в соцсетях, ребенок уже ползал таким образом и не раз, из семьи его уже изымали, но по решению суда вернули.

https://ria.ru/20240208/sobaki-1926197434.html

боровичи

новгородская область

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происшествия, боровичи, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)