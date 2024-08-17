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В Новгородской области ребенка, ползавшего по подоконнику, изъяли из семьи - РИА Новости, 17.08.2024
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18:59 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/rebenok-1966799658.html
В Новгородской области ребенка, ползавшего по подоконнику, изъяли из семьи
В Новгородской области ребенка, ползавшего по подоконнику, изъяли из семьи - РИА Новости, 17.08.2024
В Новгородской области ребенка, ползавшего по подоконнику, изъяли из семьи
Ребенок, ползавший по козырьку окна на пятом этаже дома в городе Боровичи Новгородский области, был изъят из семьи органами опеки, проводится проверка, сообщает РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:59
2024-08-17T18:59
происшествия
боровичи
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Ребенок, ползавший по козырьку окна на пятом этаже дома в городе Боровичи Новгородский области, был изъят из семьи органами опеки, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Видео, на котором пятилетний ребенок ползает по подоконному отливу на пятом этаже было выложено в группе "Честные Боровичи" в соцсети "ВКонтакте". Ребенок не только ползал, но и повис на откосе, а потом забрался обратно и с интересом смотрел вниз. На место были вызваны МЧС и полиция, которые сразу прибыли. "В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, согласно которой автор сообщает о нахождении малолетнего 2020 года рождения на подоконнике многоквартирного дома в городе Боровичи. В настоящее время устанавливаются... причины нахождения ребенка в опасной для его жизни и здоровья ситуации, ребенок изъят органами опеки", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура оценит деятельности органов системы профилактики при организации работы с семьей несовершеннолетнего. Как сообщают соседи в соцсетях, ребенок уже ползал таким образом и не раз, из семьи его уже изымали, но по решению суда вернули.
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происшествия, боровичи, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Боровичи, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области ребенка, ползавшего по подоконнику, изъяли из семьи

Под Новгородом ребенка, ползавшего по подоконнику пятого этажа, изъяли из семьи

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Ребенок, ползавший по козырьку окна на пятом этаже дома в городе Боровичи Новгородский области, был изъят из семьи органами опеки, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Видео, на котором пятилетний ребенок ползает по подоконному отливу на пятом этаже было выложено в группе "Честные Боровичи" в соцсети "ВКонтакте". Ребенок не только ползал, но и повис на откосе, а потом забрался обратно и с интересом смотрел вниз. На место были вызваны МЧС и полиция, которые сразу прибыли.
«
"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, согласно которой автор сообщает о нахождении малолетнего 2020 года рождения на подоконнике многоквартирного дома в городе Боровичи. В настоящее время устанавливаются... причины нахождения ребенка в опасной для его жизни и здоровья ситуации, ребенок изъят органами опеки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура оценит деятельности органов системы профилактики при организации работы с семьей несовершеннолетнего. Как сообщают соседи в соцсетях, ребенок уже ползал таким образом и не раз, из семьи его уже изымали, но по решению суда вернули.
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ПроисшествияБоровичиНовгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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