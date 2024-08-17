https://ria.ru/20240817/primvodokanal-1966727634.html

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение - РИА Новости, 17.08.2024

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение

Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал". РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:13

2024-08-17T07:13

2024-08-17T07:22

масштабное отключение света в приморье

владивосток

происшествия

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал"."В 13:30 (6.30 мск - ред.) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", - говорится в Тelegram-канале "Примводоканала".В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. "Примводоканал" сообщал, что водоснабжение во Владивостоке восстановят через четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.

https://ria.ru/20240817/primore-1966724989.html

владивосток

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масштабное отключение света в приморье, владивосток, происшествия, олег кожемяко