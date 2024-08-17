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Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал". РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:13
2024-08-17T07:13
2024-08-17T07:22
масштабное отключение света в приморье
владивосток
происшествия
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал"."В 13:30 (6.30 мск - ред.) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", - говорится в Тelegram-канале "Примводоканала".В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. "Примводоканал" сообщал, что водоснабжение во Владивостоке восстановят через четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
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масштабное отключение света в приморье, владивосток, происшествия, олег кожемяко
Масштабное отключение света в Приморье, Владивосток, Происшествия, Олег Кожемяко
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
"Примводоканал": во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение