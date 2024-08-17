Приморские бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область
Кожемяко: бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область для борьбы с ВСУ
© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр", вернувшиеся из зоны спецоперации, отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Тelegram-канале.
"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область... Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой. Возглавил дополнительное формирование первый командир "Тигров" - вице-губернатор Сергей Ефремов", - написал Кожемяко, пожелав всем "воинской удачи".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.