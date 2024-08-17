https://ria.ru/20240817/primore-1966732872.html

Приморские бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область

Приморские бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024

Приморские бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область

Бойцы отряда "Тигр", вернувшиеся из зоны спецоперации, отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ, сообщил губернатор Приморского... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:36

2024-08-17T08:36

2024-08-17T08:36

специальная военная операция на украине

курская область

россия

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

сергей ефремов

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр", вернувшиеся из зоны спецоперации, отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Тelegram-канале. "Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область... Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой. Возглавил дополнительное формирование первый командир "Тигров" - вице-губернатор Сергей Ефремов", - написал Кожемяко, пожелав всем "воинской удачи". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/ukraina-1966633880.html

https://ria.ru/20240817/kozak-1966724464.html

курская область

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, сергей ефремов, вооруженные силы украины, безопасность