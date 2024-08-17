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Приморские бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/primore-1966732872.html
Приморские бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область
Приморские бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
Приморские бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область
Бойцы отряда "Тигр", вернувшиеся из зоны спецоперации, отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ, сообщил губернатор Приморского... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T08:36
2024-08-17T08:36
специальная военная операция на украине
курская область
россия
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
сергей ефремов
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр", вернувшиеся из зоны спецоперации, отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Тelegram-канале. "Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область... Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой. Возглавил дополнительное формирование первый командир "Тигров" - вице-губернатор Сергей Ефремов", - написал Кожемяко, пожелав всем "воинской удачи". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/ukraina-1966633880.html
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курская область, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, сергей ефремов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Приморский край, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Сергей Ефремов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Приморские бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область

Кожемяко: бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область для борьбы с ВСУ

© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр", вернувшиеся из зоны спецоперации, отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Тelegram-канале.
"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область... Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой. Возглавил дополнительное формирование первый командир "Тигров" - вице-губернатор Сергей Ефремов", - написал Кожемяко, пожелав всем "воинской удачи".
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08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияПриморский крайОлег КожемякоВладимир ПутинСергей ЕфремовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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