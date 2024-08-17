https://ria.ru/20240817/prigovor-1966765197.html
Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*
Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 17.08.2024
Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*
Мосгорсуд приговорил россиянина к сроку 6 лет и 6 месяцев за попытку уехать на Украину и вступить в "Русский добровольческий корпус"*. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:23
2024-08-17T14:23
2024-08-17T14:23
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россия
германия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина к сроку 6 лет и 6 месяцев за попытку уехать на Украину и вступить в "Русский добровольческий корпус"*. "Суд признал Михаила Рылова виновным по статьям 20 и 275 УК РФ (покушение на госизмену) и назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали РИА Новости в суде. По данным газеты "Коммерсант", Рылов собирался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*. Газета приводит и версию защиты, якобы осужденный собирался перебраться в Германию и найти высокооплачиваемую работу. Защита также отмечает, что он не был годен к службе, так как ничего не слышит без специального аппарата.* Признан террористическим и запрещен в России
https://ria.ru/20240815/vinate-1966353807.html
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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РИА Новости
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Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*
Россиянин получил 6,5 года за попытку уехать на Украину и вступить в РДК*