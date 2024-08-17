https://ria.ru/20240817/prigovor-1966765197.html

Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*

Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 17.08.2024

Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*

Мосгорсуд приговорил россиянина к сроку 6 лет и 6 месяцев за попытку уехать на Украину и вступить в "Русский добровольческий корпус"*. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:23

2024-08-17T14:23

2024-08-17T14:23

украина

россия

германия

московский городской суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина к сроку 6 лет и 6 месяцев за попытку уехать на Украину и вступить в "Русский добровольческий корпус"*. "Суд признал Михаила Рылова виновным по статьям 20 и 275 УК РФ (покушение на госизмену) и назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали РИА Новости в суде. По данным газеты "Коммерсант", Рылов собирался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*. Газета приводит и версию защиты, якобы осужденный собирался перебраться в Германию и найти высокооплачиваемую работу. Защита также отмечает, что он не был годен к службе, так как ничего не слышит без специального аппарата.* Признан террористическим и запрещен в России

https://ria.ru/20240815/vinate-1966353807.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, германия, московский городской суд, происшествия