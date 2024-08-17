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Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 17.08.2024
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14:23 17.08.2024
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Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*
Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 17.08.2024
Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*
Мосгорсуд приговорил россиянина к сроку 6 лет и 6 месяцев за попытку уехать на Украину и вступить в "Русский добровольческий корпус"*. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:23
2024-08-17T14:23
украина
россия
германия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина к сроку 6 лет и 6 месяцев за попытку уехать на Украину и вступить в "Русский добровольческий корпус"*. "Суд признал Михаила Рылова виновным по статьям 20 и 275 УК РФ (покушение на госизмену) и назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали РИА Новости в суде. По данным газеты "Коммерсант", Рылов собирался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*. Газета приводит и версию защиты, якобы осужденный собирался перебраться в Германию и найти высокооплачиваемую работу. Защита также отмечает, что он не был годен к службе, так как ничего не слышит без специального аппарата.* Признан террористическим и запрещен в России
https://ria.ru/20240815/vinate-1966353807.html
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украина, россия, германия, московский городской суд, происшествия
Украина, Россия, Германия, Московский городской суд, Происшествия
Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*

Россиянин получил 6,5 года за попытку уехать на Украину и вступить в РДК*

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина к сроку 6 лет и 6 месяцев за попытку уехать на Украину и вступить в "Русский добровольческий корпус"*.
"Суд признал Михаила Рылова виновным по статьям 20 и 275 УК РФ (покушение на госизмену) и назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали РИА Новости в суде.
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
СК завершил расследование дела француза Винатье*
15 августа, 11:52
По данным газеты "Коммерсант", Рылов собирался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*. Газета приводит и версию защиты, якобы осужденный собирался перебраться в Германию и найти высокооплачиваемую работу. Защита также отмечает, что он не был годен к службе, так как ничего не слышит без специального аппарата.
* Признан террористическим и запрещен в России
Задержание сотрудника оборонного предприятия за шпионаж - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января, 10:29
 
УкраинаРоссияГерманияМосковский городской судПроисшествия
 
 
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