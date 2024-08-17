В Туве возобновили режим ЧС из-за природных пожаров
Природные пожары площадью 2,4 тыс. га полыхают в Туве, власти ввели режим ЧС
Тушение лесных пожаров в Республике Тыва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. Природные пожары площадью 2,4 тысячи гектаров полыхают в Туве, власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
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"Жаркая погода и прошедшие сухие грозы опять обострили ситуацию с лесными возгораниями. Приняли решение возобновить режим ЧС в лесах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль", — написал он.
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По его словам, сейчас на территории региона действуют 27 лесных пожаров, общая площадь — 2,4 тысячи гектаров. Два очага локализовали. В тушении пожаров принимают участие два вертолета: один — "Тува Авиа", второй — Минобороны, оснащенные водосливными устройствами.
"Всего задействовано более 360 человек и 34 единицы техники. Кроме наших огнеборцев привлечены сотрудники "Авиалесоохраны" из Красноярского края, Иркутской области и Хакасии. <…> Ожидается прибытие еще 30 специалистов из Красноярска", — отметил глава региона.
Режим ЧС отменили в понедельник. Погода и действия сотрудников "Авиалесоохраны" позволили оперативно стабилизировать ситуацию. За неделю во время действия введенного 4 августа и отмененного 12 августа режима ЧС потушили 17 пожаров.
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