https://ria.ru/20240817/pozhary-1966780782.html

В Туве возобновили режим ЧС из-за природных пожаров

В Туве возобновили режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 17.08.2024

В Туве возобновили режим ЧС из-за природных пожаров

Природные пожары площадью 2,4 тысячи гектаров полыхают в Туве, власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах, сообщил глава республики Владислав... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:26

2024-08-17T16:26

2024-08-17T17:10

происшествия

красноярский край

иркутская область

владислав ховалыг

природные пожары в россии

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КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. Природные пожары площадью 2,4 тысячи гектаров полыхают в Туве, власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "Жаркая погода и прошедшие сухие грозы опять обострили ситуацию с лесными возгораниями. Приняли решение возобновить режим ЧС в лесах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль", — написал он.По его словам, сейчас на территории региона действуют 27 лесных пожаров, общая площадь — 2,4 тысячи гектаров. Два очага локализовали. В тушении пожаров принимают участие два вертолета: один — "Тува Авиа", второй — Минобороны, оснащенные водосливными устройствами."Всего задействовано более 360 человек и 34 единицы техники. Кроме наших огнеборцев привлечены сотрудники "Авиалесоохраны" из Красноярского края, Иркутской области и Хакасии. <…> Ожидается прибытие еще 30 специалистов из Красноярска", — отметил глава региона. Режим ЧС отменили в понедельник. Погода и действия сотрудников "Авиалесоохраны" позволили оперативно стабилизировать ситуацию. За неделю во время действия введенного 4 августа и отмененного 12 августа режима ЧС потушили 17 пожаров.

https://ria.ru/20240813/mchs-1965843641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, иркутская область, владислав ховалыг, природные пожары в россии