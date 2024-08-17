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В Туве возобновили режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 17.08.2024
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16:26 17.08.2024 (обновлено: 17:10 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/pozhary-1966780782.html
В Туве возобновили режим ЧС из-за природных пожаров
В Туве возобновили режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 17.08.2024
В Туве возобновили режим ЧС из-за природных пожаров
Природные пожары площадью 2,4 тысячи гектаров полыхают в Туве, власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах, сообщил глава республики Владислав... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:26
2024-08-17T17:10
происшествия
красноярский край
иркутская область
владислав ховалыг
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. Природные пожары площадью 2,4 тысячи гектаров полыхают в Туве, власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. &quot;Жаркая погода и прошедшие сухие грозы опять обострили ситуацию с лесными возгораниями. Приняли решение возобновить режим ЧС в лесах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль&quot;, — написал он.По его словам, сейчас на территории региона действуют 27 лесных пожаров, общая площадь — 2,4 тысячи гектаров. Два очага локализовали. В тушении пожаров принимают участие два вертолета: один — "Тува Авиа", второй — Минобороны, оснащенные водосливными устройствами."Всего задействовано более 360 человек и 34 единицы техники. Кроме наших огнеборцев привлечены сотрудники "Авиалесоохраны" из Красноярского края, Иркутской области и Хакасии. &lt;…&gt; Ожидается прибытие еще 30 специалистов из Красноярска", — отметил глава региона. Режим ЧС отменили в понедельник. Погода и действия сотрудников "Авиалесоохраны" позволили оперативно стабилизировать ситуацию. За неделю во время действия введенного 4 августа и отмененного 12 августа режима ЧС потушили 17 пожаров.
https://ria.ru/20240813/mchs-1965843641.html
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происшествия, красноярский край, иркутская область, владислав ховалыг, природные пожары в россии
Происшествия, Красноярский край, Иркутская область, Владислав Ховалыг, Природные пожары в России
В Туве возобновили режим ЧС из-за природных пожаров

Природные пожары площадью 2,4 тыс. га полыхают в Туве, власти ввели режим ЧС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в Республике Тыва
Тушение лесных пожаров в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тушение лесных пожаров в Республике Тыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. Природные пожары площадью 2,4 тысячи гектаров полыхают в Туве, власти региона приняли решение возобновить режим ЧС в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
«

"Жаркая погода и прошедшие сухие грозы опять обострили ситуацию с лесными возгораниями. Приняли решение возобновить режим ЧС в лесах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль", — написал он.

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По его словам, сейчас на территории региона действуют 27 лесных пожаров, общая площадь — 2,4 тысячи гектаров. Два очага локализовали. В тушении пожаров принимают участие два вертолета: один — "Тува Авиа", второй — Минобороны, оснащенные водосливными устройствами.
"Всего задействовано более 360 человек и 34 единицы техники. Кроме наших огнеборцев привлечены сотрудники "Авиалесоохраны" из Красноярского края, Иркутской области и Хакасии. <…> Ожидается прибытие еще 30 специалистов из Красноярска", — отметил глава региона.
Режим ЧС отменили в понедельник. Погода и действия сотрудников "Авиалесоохраны" позволили оперативно стабилизировать ситуацию. За неделю во время действия введенного 4 августа и отмененного 12 августа режима ЧС потушили 17 пожаров.
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ПроисшествияКрасноярский крайИркутская областьВладислав ХовалыгПриродные пожары в России
 
 
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