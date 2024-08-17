https://ria.ru/20240817/pozhar-1966812425.html

В Анапе потушили лесной пожар

В Анапе потушили лесной пожар - РИА Новости, 17.08.2024

В Анапе потушили лесной пожар

Спасатели ликвидировали лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в мэрии города-курорта. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:53

2024-08-17T20:53

2024-08-17T20:58

происшествия

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Спасатели ликвидировали лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в мэрии города-курорта. В субботу вечером в ГУ МЧС Кубани информировали о возгорании лесной подстилки в районе поселка Сукко на площади 0,5 гектара. "Огнеборцы Анапы оперативно потушили лесной пожар… Бороться с лесными пожарами в сухую ветреную погоду крайне сложно, однако благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев уже в 17.40 пожар удалось локализовать, а в 18.10 ликвидировать открытый огонь", - говорится в сообщении. При этом, по данным властей, площадь пожара составила 2115 квадратных метров. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем не установленных лиц.

https://ria.ru/20240817/pozhary-1966780782.html

анапа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии