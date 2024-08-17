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В Анапе потушили лесной пожар - РИА Новости, 17.08.2024
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20:53 17.08.2024 (обновлено: 20:58 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/pozhar-1966812425.html
В Анапе потушили лесной пожар
В Анапе потушили лесной пожар - РИА Новости, 17.08.2024
В Анапе потушили лесной пожар
Спасатели ликвидировали лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в мэрии города-курорта. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:53
2024-08-17T20:58
происшествия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Спасатели ликвидировали лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в мэрии города-курорта. В субботу вечером в ГУ МЧС Кубани информировали о возгорании лесной подстилки в районе поселка Сукко на площади 0,5 гектара. "Огнеборцы Анапы оперативно потушили лесной пожар… Бороться с лесными пожарами в сухую ветреную погоду крайне сложно, однако благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев уже в 17.40 пожар удалось локализовать, а в 18.10 ликвидировать открытый огонь", - говорится в сообщении. При этом, по данным властей, площадь пожара составила 2115 квадратных метров. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем не установленных лиц.
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анапа
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происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Анапе потушили лесной пожар

Спасатели потушили лесной пожар в районе поселка Сукко в Анапе

© Фото : Мэрия Анапы/TelegramОгнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко
Огнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Мэрия Анапы/Telegram
Огнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Спасатели ликвидировали лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в мэрии города-курорта.
В субботу вечером в ГУ МЧС Кубани информировали о возгорании лесной подстилки в районе поселка Сукко на площади 0,5 гектара.
«
"Огнеборцы Анапы оперативно потушили лесной пожар… Бороться с лесными пожарами в сухую ветреную погоду крайне сложно, однако благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев уже в 17.40 пожар удалось локализовать, а в 18.10 ликвидировать открытый огонь", - говорится в сообщении.
При этом, по данным властей, площадь пожара составила 2115 квадратных метров. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем не установленных лиц.
Тушение лесных пожаров в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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ПроисшествияАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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