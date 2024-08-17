https://ria.ru/20240817/pozhar-1966798035.html

В Анапе загорелась лесная подстилка

В Анапе загорелась лесная подстилка - РИА Новости, 17.08.2024

В Анапе загорелась лесная подстилка

Лесная подстилка горит в районе посёлка Сукко в Анапе на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:45

2024-08-17T18:45

2024-08-17T18:45

происшествия

анапа

краснодарский край

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Лесная подстилка горит в районе посёлка Сукко в Анапе на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. "В городе-курорте Анапа, в районе поселка Сукко… произошло загорание лесной подстилки на площади 0,5 гектаров", - говорится в сообщении. В нем также сообщается, что лесопожарные формирования ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" приступили к тушению в 17.05 на примерной площади 0,2 гектара. В 17.20 увеличение площади до 0,5 гектаров. Уточняется, что к тушению пожара привлекается от РСЧС 25 человек и девять единиц техники.

https://ria.ru/20240716/pozhar-1960094935.html

анапа

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, краснодарский край, природные пожары в россии