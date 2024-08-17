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В Анапе загорелась лесная подстилка - РИА Новости, 17.08.2024
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18:45 17.08.2024
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В Анапе загорелась лесная подстилка
В Анапе загорелась лесная подстилка - РИА Новости, 17.08.2024
В Анапе загорелась лесная подстилка
Лесная подстилка горит в районе посёлка Сукко в Анапе на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:45
2024-08-17T18:45
происшествия
анапа
краснодарский край
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Лесная подстилка горит в районе посёлка Сукко в Анапе на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. "В городе-курорте Анапа, в районе поселка Сукко… произошло загорание лесной подстилки на площади 0,5 гектаров", - говорится в сообщении. В нем также сообщается, что лесопожарные формирования ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" приступили к тушению в 17.05 на примерной площади 0,2 гектара. В 17.20 увеличение площади до 0,5 гектаров. Уточняется, что к тушению пожара привлекается от РСЧС 25 человек и девять единиц техники.
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происшествия, анапа, краснодарский край, природные пожары в россии
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Природные пожары в России
В Анапе загорелась лесная подстилка

В Анапе загорелась лесная подстилка на площади 5 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ на месте лесного пожара
Сотрудник МЧС РФ на месте лесного пожара - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС РФ на месте лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Лесная подстилка горит в районе посёлка Сукко в Анапе на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
«
"В городе-курорте Анапа, в районе поселка Сукко… произошло загорание лесной подстилки на площади 0,5 гектаров", - говорится в сообщении.
В нем также сообщается, что лесопожарные формирования ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" приступили к тушению в 17.05 на примерной площади 0,2 гектара. В 17.20 увеличение площади до 0,5 гектаров.
Уточняется, что к тушению пожара привлекается от РСЧС 25 человек и девять единиц техники.
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ПроисшествияАнапаКраснодарский крайПриродные пожары в России
 
 
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