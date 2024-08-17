В больницах остаются более 50 белгородцев, пострадавших от атак ВСУ
Гладков: 58 пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области остаются в больницах
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Более 50 человек, пострадавших в результате атак со стороны Украины в Белгородской области, находятся на лечении в больницах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу Гладков посетил городскую больницу №2, детскую областную клиническую больницу и областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, чтобы навестить раненых жителей региона, пострадавших в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины.
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"Здесь получают лечение 32 человека. Шестеро из них — в крайне тяжёлом и тяжёлом состояниях в отделении реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Остальные 26 пациентов находятся в профильных отделениях", - написал глава региона в Telegram-канале.
В детской областной клинической больнице губернатор навестил подростка, пострадавшего в Шебекино во время сброса боеприпаса с дрона ВСУ на детскую площадку. Гладков обсудил с родителями мальчика вопросы реабилитации.
В областной клинической больнице Святителя Иоасафа, по словам Гладкова, проходят лечение 22 пациента со средней степенью тяжести. Глава региона пообщался с семейной парой фельдшеров, которые попали под удар украинского беспилотника.
Губернатор отметил, что все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимую помощь. Он также обсудил с ними вопросы восстановления жилья, получения выплат за ранения и реабилитации.
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