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В больницах остаются более 50 белгородцев, пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:38 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/postradavshie-1966816995.html
В больницах остаются более 50 белгородцев, пострадавших от атак ВСУ
В больницах остаются более 50 белгородцев, пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
В больницах остаются более 50 белгородцев, пострадавших от атак ВСУ
Более 50 человек, пострадавших в результате атак со стороны Украины в Белгородской области, находятся на лечении в больницах, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T21:38
2024-08-17T21:38
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Более 50 человек, пострадавших в результате атак со стороны Украины в Белгородской области, находятся на лечении в больницах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу Гладков посетил городскую больницу №2, детскую областную клиническую больницу и областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, чтобы навестить раненых жителей региона, пострадавших в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. "Здесь получают лечение 32 человека. Шестеро из них — в крайне тяжёлом и тяжёлом состояниях в отделении реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Остальные 26 пациентов находятся в профильных отделениях", - написал глава региона в Telegram-канале. В детской областной клинической больнице губернатор навестил подростка, пострадавшего в Шебекино во время сброса боеприпаса с дрона ВСУ на детскую площадку. Гладков обсудил с родителями мальчика вопросы реабилитации. В областной клинической больнице Святителя Иоасафа, по словам Гладкова, проходят лечение 22 пациента со средней степенью тяжести. Глава региона пообщался с семейной парой фельдшеров, которые попали под удар украинского беспилотника. Губернатор отметил, что все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимую помощь. Он также обсудил с ними вопросы восстановления жилья, получения выплат за ранения и реабилитации.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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украина, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В больницах остаются более 50 белгородцев, пострадавших от атак ВСУ

Гладков: 58 пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области остаются в больницах

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Более 50 человек, пострадавших в результате атак со стороны Украины в Белгородской области, находятся на лечении в больницах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу Гладков посетил городскую больницу №2, детскую областную клиническую больницу и областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, чтобы навестить раненых жителей региона, пострадавших в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины.
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"Здесь получают лечение 32 человека. Шестеро из них — в крайне тяжёлом и тяжёлом состояниях в отделении реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Остальные 26 пациентов находятся в профильных отделениях", - написал глава региона в Telegram-канале.
В детской областной клинической больнице губернатор навестил подростка, пострадавшего в Шебекино во время сброса боеприпаса с дрона ВСУ на детскую площадку. Гладков обсудил с родителями мальчика вопросы реабилитации.
В областной клинической больнице Святителя Иоасафа, по словам Гладкова, проходят лечение 22 пациента со средней степенью тяжести. Глава региона пообщался с семейной парой фельдшеров, которые попали под удар украинского беспилотника.
Губернатор отметил, что все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимую помощь. Он также обсудил с ними вопросы восстановления жилья, получения выплат за ранения и реабилитации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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