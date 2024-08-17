https://ria.ru/20240817/postradavshie-1966816995.html

В больницах остаются более 50 белгородцев, пострадавших от атак ВСУ

В больницах остаются более 50 белгородцев, пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

В больницах остаются более 50 белгородцев, пострадавших от атак ВСУ

Более 50 человек, пострадавших в результате атак со стороны Украины в Белгородской области, находятся на лечении в больницах, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T21:38

2024-08-17T21:38

2024-08-17T21:38

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Более 50 человек, пострадавших в результате атак со стороны Украины в Белгородской области, находятся на лечении в больницах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу Гладков посетил городскую больницу №2, детскую областную клиническую больницу и областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, чтобы навестить раненых жителей региона, пострадавших в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. "Здесь получают лечение 32 человека. Шестеро из них — в крайне тяжёлом и тяжёлом состояниях в отделении реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Остальные 26 пациентов находятся в профильных отделениях", - написал глава региона в Telegram-канале. В детской областной клинической больнице губернатор навестил подростка, пострадавшего в Шебекино во время сброса боеприпаса с дрона ВСУ на детскую площадку. Гладков обсудил с родителями мальчика вопросы реабилитации. В областной клинической больнице Святителя Иоасафа, по словам Гладкова, проходят лечение 22 пациента со средней степенью тяжести. Глава региона пообщался с семейной парой фельдшеров, которые попали под удар украинского беспилотника. Губернатор отметил, что все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимую помощь. Он также обсудил с ними вопросы восстановления жилья, получения выплат за ранения и реабилитации.

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

украина

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины