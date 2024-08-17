Число пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ увеличилось
Представительство ДНР: число пострадавших от украинских обстрелов возросло до 9
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Ребенок в Кировском районе Донецка, а также мирная жительница Горловки пострадали в результате субботних обстрелов со стороны украинских войск, таким образом, число пострадавших в ДНР за день выросло до девяти человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о пяти пострадавших в ходе обстрелов республики. Позднее поступала информация о ранении двух мужчин в Горловке и Старомихайловке.
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"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 августа по состоянию на 20.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения... населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Рыбалко ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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