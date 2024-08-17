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Число пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ увеличилось - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/postradavshie-1966810534.html
Число пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ увеличилось
Число пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ увеличилось - РИА Новости, 17.08.2024
Число пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ увеличилось
Ребенок в Кировском районе Донецка, а также мирная жительница Горловки пострадали в результате субботних обстрелов со стороны украинских войск, таким образом,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:36
2024-08-17T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
кировский район
денис пушилин
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Ребенок в Кировском районе Донецка, а также мирная жительница Горловки пострадали в результате субботних обстрелов со стороны украинских войск, таким образом, число пострадавших в ДНР за день выросло до девяти человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о пяти пострадавших в ходе обстрелов республики. Позднее поступала информация о ранении двух мужчин в Горловке и Старомихайловке. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 августа по состоянию на 20.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения... населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Рыбалко ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка, кировский район, денис пушилин, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Кировский район, Денис Пушилин, СЦКК
Число пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ увеличилось

Представительство ДНР: число пострадавших от украинских обстрелов возросло до 9

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Ребенок в Кировском районе Донецка, а также мирная жительница Горловки пострадали в результате субботних обстрелов со стороны украинских войск, таким образом, число пострадавших в ДНР за день выросло до девяти человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о пяти пострадавших в ходе обстрелов республики. Позднее поступала информация о ранении двух мужчин в Горловке и Старомихайловке.
«
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 августа по состоянию на 20.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения... населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Рыбалко ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаКировский районДенис ПушилинСЦКК
 
 
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