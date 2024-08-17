https://ria.ru/20240817/postradavshie-1966810534.html

Число пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ увеличилось

Число пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ увеличилось - РИА Новости, 17.08.2024

Число пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ увеличилось

Ребенок в Кировском районе Донецка, а также мирная жительница Горловки пострадали в результате субботних обстрелов со стороны украинских войск, таким образом,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:36

2024-08-17T20:36

2024-08-17T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

кировский район

денис пушилин

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Ребенок в Кировском районе Донецка, а также мирная жительница Горловки пострадали в результате субботних обстрелов со стороны украинских войск, таким образом, число пострадавших в ДНР за день выросло до девяти человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о пяти пострадавших в ходе обстрелов республики. Позднее поступала информация о ранении двух мужчин в Горловке и Старомихайловке. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 августа по состоянию на 20.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения... населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Рыбалко ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

донецкая народная республика

горловка

кировский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, кировский район, денис пушилин, сцкк