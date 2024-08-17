В Курскую область доставили гуманитарную помощь, собранную москвичами
Помощь от участников акции "Москва помогает" доставлена в Курскую область
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Очередной гуманитарный груз из 60 тыс единиц, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Очередной гуманитарный груз, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область. В нём продукты питания, бутилированная вода, новая одежда и другие жизненно важные предметы. Сейчас их распределяют по всему региону в пункты временного размещения людей. Новая партия — порядка 60 тысяч единиц гуманитарной помощи — была собрана и отправлена менее чем за неделю", - говорится в сообщении.
Собянин уточнил, что товары, необходимые для жителей Курской области, принимают в штабах "Москва помогает" и на площадках форума "Территория будущего. Москва 2030". Гуманитарный груз готовят к отправке волонтёры Москвы.
Кроме того, в начале недели волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей привезли и распределили по приютам 40 собак. Они сразу отправились во второй гуманитарный рейс и доставили ещё 37 собак в Центр воспроизводства Московского зоопарка. "Животные будут находиться под круглосуточным наблюдением зоологов", - добавил мэр.
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