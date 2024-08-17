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В Курскую область доставили гуманитарную помощь, собранную москвичами - РИА Новости, 17.08.2024
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11:54 17.08.2024 (обновлено: 12:02 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/pomosch-1966749542.html
В Курскую область доставили гуманитарную помощь, собранную москвичами
В Курскую область доставили гуманитарную помощь, собранную москвичами - РИА Новости, 17.08.2024
В Курскую область доставили гуманитарную помощь, собранную москвичами
Очередной гуманитарный груз из 60 тыс единиц, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:54
2024-08-17T12:02
курская область
общество
сергей собянин
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Очередной гуманитарный груз из 60 тыс единиц, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Очередной гуманитарный груз, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область. В нём продукты питания, бутилированная вода, новая одежда и другие жизненно важные предметы. Сейчас их распределяют по всему региону в пункты временного размещения людей. Новая партия — порядка 60 тысяч единиц гуманитарной помощи — была собрана и отправлена менее чем за неделю", - говорится в сообщении.Собянин уточнил, что товары, необходимые для жителей Курской области, принимают в штабах "Москва помогает" и на площадках форума "Территория будущего. Москва 2030". Гуманитарный груз готовят к отправке волонтёры Москвы.Кроме того, в начале недели волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей привезли и распределили по приютам 40 собак. Они сразу отправились во второй гуманитарный рейс и доставили ещё 37 собак в Центр воспроизводства Московского зоопарка. "Животные будут находиться под круглосуточным наблюдением зоологов", - добавил мэр.
https://ria.ru/20240817/pomosch-1966744229.html
https://ria.ru/20240816/kursk-1966657827.html
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курская область, общество, сергей собянин, московский зоопарк, москва
Курская область, Общество, Сергей Собянин, Московский зоопарк, Москва
В Курскую область доставили гуманитарную помощь, собранную москвичами

Помощь от участников акции "Москва помогает" доставлена в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Очередной гуманитарный груз из 60 тыс единиц, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Очередной гуманитарный груз, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область. В нём продукты питания, бутилированная вода, новая одежда и другие жизненно важные предметы. Сейчас их распределяют по всему региону в пункты временного размещения людей. Новая партия — порядка 60 тысяч единиц гуманитарной помощи — была собрана и отправлена менее чем за неделю", - говорится в сообщении.
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Собянин уточнил, что товары, необходимые для жителей Курской области, принимают в штабах "Москва помогает" и на площадках форума "Территория будущего. Москва 2030". Гуманитарный груз готовят к отправке волонтёры Москвы.
Кроме того, в начале недели волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей привезли и распределили по приютам 40 собак. Они сразу отправились во второй гуманитарный рейс и доставили ещё 37 собак в Центр воспроизводства Московского зоопарка. "Животные будут находиться под круглосуточным наблюдением зоологов", - добавил мэр.
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