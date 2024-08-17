https://ria.ru/20240817/pomosch-1966749542.html

В Курскую область доставили гуманитарную помощь, собранную москвичами

В Курскую область доставили гуманитарную помощь, собранную москвичами - РИА Новости, 17.08.2024

В Курскую область доставили гуманитарную помощь, собранную москвичами

Очередной гуманитарный груз из 60 тыс единиц, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T11:54

2024-08-17T11:54

2024-08-17T12:02

курская область

общество

сергей собянин

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Очередной гуманитарный груз из 60 тыс единиц, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Очередной гуманитарный груз, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставлен в Курскую область. В нём продукты питания, бутилированная вода, новая одежда и другие жизненно важные предметы. Сейчас их распределяют по всему региону в пункты временного размещения людей. Новая партия — порядка 60 тысяч единиц гуманитарной помощи — была собрана и отправлена менее чем за неделю", - говорится в сообщении.Собянин уточнил, что товары, необходимые для жителей Курской области, принимают в штабах "Москва помогает" и на площадках форума "Территория будущего. Москва 2030". Гуманитарный груз готовят к отправке волонтёры Москвы.Кроме того, в начале недели волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей привезли и распределили по приютам 40 собак. Они сразу отправились во второй гуманитарный рейс и доставили ещё 37 собак в Центр воспроизводства Московского зоопарка. "Животные будут находиться под круглосуточным наблюдением зоологов", - добавил мэр.

https://ria.ru/20240817/pomosch-1966744229.html

https://ria.ru/20240816/kursk-1966657827.html

курская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, общество, сергей собянин, московский зоопарк, москва