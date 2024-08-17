Жители Алтайского края отправили партию гумпомощи в Курскую область
Из Алтайского края в Курскую область отправили 70 тонн гуманитарной помощи
© Фото : Виктор Томенко/Telegram70 тонн гуманитарной помощи отправили жители Алтайского края в Курскую область
БАРНАУЛ, 17 авг - РИА Новости. Семьдесят тонн гуманитарной помощи отправили жители Алтайского края в Курскую область, сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
"Отправили сегодня вместе с главой Барнаула Вячеславом Генриховичем Франком, общественными организациями и волонтерами края первый гуманитарный груз в Курскую область. Около 70 тонн вещей, которые за неделю принесли жители нашего края, чтобы помочь тем, кто попал в беду", - написал Томенко.
В груз вошли гречка, рис, макароны, школьные рюкзаки, книги и игрушки, мыло, шампунь, постельное белье и многое другое.
Губернатор отметил, что уже идет упаковка новой партии вещей.
"Обязательно обеспечим доставку вещей так, что их получат нуждающиеся", - подчеркнул Томенко.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.