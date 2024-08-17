https://ria.ru/20240817/pomosch-1966744229.html

Жители Алтайского края отправили партию гумпомощи в Курскую область

Жители Алтайского края отправили партию гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024

Жители Алтайского края отправили партию гумпомощи в Курскую область

Семьдесят тонн гуманитарной помощи отправили жители Алтайского края в Курскую область, сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:49

2024-08-17T10:49

2024-08-17T10:49

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россия

алтайский край

виктор томенко

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валерий герасимов

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БАРНАУЛ, 17 авг - РИА Новости. Семьдесят тонн гуманитарной помощи отправили жители Алтайского края в Курскую область, сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем Telegram-канале. "Отправили сегодня вместе с главой Барнаула Вячеславом Генриховичем Франком, общественными организациями и волонтерами края первый гуманитарный груз в Курскую область. Около 70 тонн вещей, которые за неделю принесли жители нашего края, чтобы помочь тем, кто попал в беду", - написал Томенко. В груз вошли гречка, рис, макароны, школьные рюкзаки, книги и игрушки, мыло, шампунь, постельное белье и многое другое. Губернатор отметил, что уже идет упаковка новой партии вещей. "Обязательно обеспечим доставку вещей так, что их получат нуждающиеся", - подчеркнул Томенко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240811/pomosch-1965471749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, алтайский край, виктор томенко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество