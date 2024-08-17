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Жители Алтайского края отправили партию гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
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Надежные люди
 
10:49 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/pomosch-1966744229.html
Жители Алтайского края отправили партию гумпомощи в Курскую область
Жители Алтайского края отправили партию гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
Жители Алтайского края отправили партию гумпомощи в Курскую область
Семьдесят тонн гуманитарной помощи отправили жители Алтайского края в Курскую область, сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T10:49
2024-08-17T10:49
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БАРНАУЛ, 17 авг - РИА Новости. Семьдесят тонн гуманитарной помощи отправили жители Алтайского края в Курскую область, сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем Telegram-канале. "Отправили сегодня вместе с главой Барнаула Вячеславом Генриховичем Франком, общественными организациями и волонтерами края первый гуманитарный груз в Курскую область. Около 70 тонн вещей, которые за неделю принесли жители нашего края, чтобы помочь тем, кто попал в беду", - написал Томенко. В груз вошли гречка, рис, макароны, школьные рюкзаки, книги и игрушки, мыло, шампунь, постельное белье и многое другое. Губернатор отметил, что уже идет упаковка новой партии вещей. "Обязательно обеспечим доставку вещей так, что их получат нуждающиеся", - подчеркнул Томенко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/transport-1965415396.html
https://ria.ru/20240811/pomosch-1965471749.html
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курская область, россия, алтайский край, виктор томенко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Надежные люди, Курская область, Россия, Алтайский край, Виктор Томенко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Жители Алтайского края отправили партию гумпомощи в Курскую область

Из Алтайского края в Курскую область отправили 70 тонн гуманитарной помощи

© Фото : Виктор Томенко/Telegram70 тонн гуманитарной помощи отправили жители Алтайского края в Курскую область
70 тонн гуманитарной помощи отправили жители Алтайского края в Курскую область - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Виктор Томенко/Telegram
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БАРНАУЛ, 17 авг - РИА Новости. Семьдесят тонн гуманитарной помощи отправили жители Алтайского края в Курскую область, сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
"Отправили сегодня вместе с главой Барнаула Вячеславом Генриховичем Франком, общественными организациями и волонтерами края первый гуманитарный груз в Курскую область. Около 70 тонн вещей, которые за неделю принесли жители нашего края, чтобы помочь тем, кто попал в беду", - написал Томенко.
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В груз вошли гречка, рис, макароны, школьные рюкзаки, книги и игрушки, мыло, шампунь, постельное белье и многое другое.
Губернатор отметил, что уже идет упаковка новой партии вещей.
"Обязательно обеспечим доставку вещей так, что их получат нуждающиеся", - подчеркнул Томенко.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Надежные людиКурская областьРоссияАлтайский крайВиктор ТоменкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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