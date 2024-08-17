Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидаются дожди и до 26 градусов тепла
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно во второй половине дня, кратковременные дожди и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, после чего регион окажется в теплом секторе циклона, центр которого далеко над Скандинавией. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди. Однако, несмотря на облака и высокую вероятность дождей, температура в столице продолжит постепенно повышаться. Сегодня в Москве - 24-26 градусов, а на территории Московской области - от 22 до 27 градусов тепла. Это немного выше, чем должно быть по климатической норме в эти дни августа", - рассказал он.
Синоптик уточнил, что ветер будет дуть юго-западный, его скорость будет меняться от четырех до девяти метров в секунду. Давление падает, барометры в середине дня покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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