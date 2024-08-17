https://ria.ru/20240817/pogoda-1966736833.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно во второй половине дня, кратковременные дожди и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:33

2024-08-17T09:33

2024-08-17T09:33

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно во второй половине дня, кратковременные дожди и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, после чего регион окажется в теплом секторе циклона, центр которого далеко над Скандинавией. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди. Однако, несмотря на облака и высокую вероятность дождей, температура в столице продолжит постепенно повышаться. Сегодня в Москве - 24-26 градусов, а на территории Московской области - от 22 до 27 градусов тепла. Это немного выше, чем должно быть по климатической норме в эти дни августа", - рассказал он. Синоптик уточнил, что ветер будет дуть юго-западный, его скорость будет меняться от четырех до девяти метров в секунду. Давление падает, барометры в середине дня покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240812/pogoda-1965630856.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода