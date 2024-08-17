https://ria.ru/20240817/pogibshie-1966769037.html

В Газе заявили о почти 70 погибших от ударов ЦАХАЛ за два дня

В Газе заявили о почти 70 погибших от ударов ЦАХАЛ за два дня - РИА Новости, 17.08.2024

В Газе заявили о почти 70 погибших от ударов ЦАХАЛ за два дня

Почти 70 человек погибли, 136 пострадали в секторе Газа за последние 48 часов из-за израильских ударов, сообщило местное министерство здравоохранения. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:47

2024-08-17T14:47

2024-08-17T14:51

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рафах (провинция)

россия

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Почти 70 человек погибли, 136 пострадали в секторе Газа за последние 48 часов из-за израильских ударов, сообщило местное министерство здравоохранения. "В последние 48 часов израильская оккупация совершила пять массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 69 погибших и 136 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным ведомства, что число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 40 074, пострадали более 92,5 тысячи человек. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, отмечается, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году