https://ria.ru/20240817/podmoskove-1966815660.html
В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой
В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой - РИА Новости, 17.08.2024
В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой
Спасатели предупредили о дожде с грозой в субботу в ближайший час и до девяти утра воскресенья в Московской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T21:13
2024-08-17T21:13
2024-08-17T21:13
общество
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_da2fa73c86f415511edf67ea7ad26d92.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в субботу в ближайший час и до девяти утра воскресенья в Московской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Подмосковью. "Согласно прогнозу Росгидромета, в ближайший час 17 августа с сохранением до 9 часов 18 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали быть внимательными при нахождении на улице.
https://ria.ru/20240211/klimatolog-1926644643.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_b7f2665919dc9fbb1d2a82adeab104cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Экология в России
В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье до девяти утра воскресенья