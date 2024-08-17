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В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой - РИА Новости, 17.08.2024
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21:13 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/podmoskove-1966815660.html
В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой
В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой - РИА Новости, 17.08.2024
В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой
Спасатели предупредили о дожде с грозой в субботу в ближайший час и до девяти утра воскресенья в Московской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T21:13
2024-08-17T21:13
общество
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в субботу в ближайший час и до девяти утра воскресенья в Московской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Подмосковью. "Согласно прогнозу Росгидромета, в ближайший час 17 августа с сохранением до 9 часов 18 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали быть внимательными при нахождении на улице.
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общество, московская область (подмосковье), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Экология в России
В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой

МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье до девяти утра воскресенья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в субботу в ближайший час и до девяти утра воскресенья в Московской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Подмосковью.
«
"Согласно прогнозу Росгидромета, в ближайший час 17 августа с сохранением до 9 часов 18 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали быть внимательными при нахождении на улице.
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