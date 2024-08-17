https://ria.ru/20240817/podmoskove-1966815660.html

В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой

В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой - РИА Новости, 17.08.2024

В Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой

Спасатели предупредили о дожде с грозой в субботу в ближайший час и до девяти утра воскресенья в Московской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T21:13

2024-08-17T21:13

2024-08-17T21:13

общество

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_da2fa73c86f415511edf67ea7ad26d92.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в субботу в ближайший час и до девяти утра воскресенья в Московской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Подмосковью. "Согласно прогнозу Росгидромета, в ближайший час 17 августа с сохранением до 9 часов 18 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали быть внимательными при нахождении на улице.

https://ria.ru/20240211/klimatolog-1926644643.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), гидрометцентр, экология в россии