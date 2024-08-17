https://ria.ru/20240817/plennyy-1966712816.html

Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был "азовец"

Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был "азовец" - РИА Новости, 17.08.2024

Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был "азовец"

В последние два дня в приграничье Курской области взяты в плен несколько украинских военных, в том числе "азовец" (боевик "Азова"*, признан террористической... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T00:10

2024-08-17T00:10

2024-08-17T01:38

специальная военная операция на украине

курская область

россия

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В последние два дня в приграничье Курской области взяты в плен несколько украинских военных, в том числе "азовец" (боевик "Азова"*, признан террористической организацией, запрещен в России), заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов"Вчера взяли в плен двоих "укропов". Пока мы их не можем вытащить оттуда, с передовой. Сегодня взяли в плен трех "укропов", одного "азовца ", — сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале.По его словам, в пятницу удалось подбить пять единиц бронированной техники, два грузовика, один танк и один дрон."День у нас был очень насыщенный, тяжелый. Весь день с раннего утра шли тяжелые бои, противник в нашем направлении бросал все возможные и невозможные силы. Хочу отметить, что спецназ "Ахмат" действительно очень мужественно сражается, каждый день выбивая огромное количество сил и средств противника. Сражается совместно с нашими смежными подразделениями Минобороны России: 810-я бригада, тот же самый 30-й полк, ребята других подразделений", — сказал Алаудинов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html

https://ria.ru/20240717/marochko-1960161847.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, вооруженные силы украины