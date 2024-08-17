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Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был "азовец" - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 17.08.2024 (обновлено: 01:38 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/plennyy-1966712816.html
Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был "азовец"
Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был "азовец" - РИА Новости, 17.08.2024
Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был "азовец"
В последние два дня в приграничье Курской области взяты в плен несколько украинских военных, в том числе "азовец" (боевик "Азова"*, признан террористической... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T00:10
2024-08-17T01:38
специальная военная операция на украине
курская область
россия
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
брянская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В последние два дня в приграничье Курской области взяты в плен несколько украинских военных, в том числе "азовец" (боевик "Азова"*, признан террористической организацией, запрещен в России), заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов"Вчера взяли в плен двоих "укропов". Пока мы их не можем вытащить оттуда, с передовой. Сегодня взяли в плен трех "укропов", одного "азовца ", — сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале.По его словам, в пятницу удалось подбить пять единиц бронированной техники, два грузовика, один танк и один дрон."День у нас был очень насыщенный, тяжелый. Весь день с раннего утра шли тяжелые бои, противник в нашем направлении бросал все возможные и невозможные силы. Хочу отметить, что спецназ "Ахмат" действительно очень мужественно сражается, каждый день выбивая огромное количество сил и средств противника. Сражается совместно с нашими смежными подразделениями Минобороны России: 810-я бригада, тот же самый 30-й полк, ребята других подразделений", — сказал Алаудинов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html
https://ria.ru/20240717/marochko-1960161847.html
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курская область, россия, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был "азовец"

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: в Курской области взяли в плен "азовца"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В последние два дня в приграничье Курской области взяты в плен несколько украинских военных, в том числе "азовец" (боевик "Азова"*, признан террористической организацией, запрещен в России), заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов
"Вчера взяли в плен двоих "укропов". Пока мы их не можем вытащить оттуда, с передовой. Сегодня взяли в плен трех "укропов", одного "азовца ", — сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале.
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По его словам, в пятницу удалось подбить пять единиц бронированной техники, два грузовика, один танк и один дрон.
«
"День у нас был очень насыщенный, тяжелый. Весь день с раннего утра шли тяжелые бои, противник в нашем направлении бросал все возможные и невозможные силы. Хочу отметить, что спецназ "Ахмат" действительно очень мужественно сражается, каждый день выбивая огромное количество сил и средств противника. Сражается совместно с нашими смежными подразделениями Минобороны России: 810-я бригада, тот же самый 30-й полк, ребята других подразделений", — сказал Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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