https://ria.ru/20240817/peregovory-1966814466.html

Переговорщики заявили Нетаньяху об осторожном оптимизме по сделке по Газе

Переговорщики заявили Нетаньяху об осторожном оптимизме по сделке по Газе - РИА Новости, 17.08.2024

Переговорщики заявили Нетаньяху об осторожном оптимизме по сделке по Газе

Переговорная группа Израиля выразила "осторожный оптимизм" по возможному продвижению по сделке об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T21:03

2024-08-17T21:03

2024-08-17T21:03

в мире

израиль

доха

сша

биньямин нетаньяху

абдель фаттах ас-сиси

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Переговорная группа Израиля выразила "осторожный оптимизм" по возможному продвижению по сделке об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Переговорная группа сегодня проинформировала премьер-министра о статусе переговоров в Дохе. Группа доложила премьер-министру об осторожном оптимизме по поводу возможного продвижения по сделке на основе обновленного американского предложения", - говорится в сообщении, которое распространил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в своём Telegram-канале. Ранее в совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.

https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html

израиль

доха

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, доха, сша, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году