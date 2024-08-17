Переговорщики заявили Нетаньяху об осторожном оптимизме по сделке по Газе
Переговорная группа Израиля выразила "осторожный оптимизм" по сделке по Газе
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Переговорная группа Израиля выразила "осторожный оптимизм" по возможному продвижению по сделке об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
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"Переговорная группа сегодня проинформировала премьер-министра о статусе переговоров в Дохе. Группа доложила премьер-министру об осторожном оптимизме по поводу возможного продвижения по сделке на основе обновленного американского предложения", - говорится в сообщении, которое распространил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в своём Telegram-канале.
Ранее в совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.