Новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе пройдет 21 августа
Axios: новый раунд переговоров о перемирии в Газе пройдет 21 августа в Каире
© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые переговоры о перемирии в секторе Газа пройдут в среду 21 августа в Каире, целью будет финализация сделки, сообщает портал Axios.
"Ожидается, что новый переговорный саммит соберется в Каире в среду с целью финализировать сделку", - пишет издание.
Портал также отмечает, что 18 августа представители Израиля, США и Египта соберутся в Каире, чтобы попытаться договориться о мерах безопасности вдоль Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта и возобновлении работы контрольно-пропускного пункта "Рафах". Издание подчеркивает, что решение этих двух вопросов крайне необходимо для реализации сделки о прекращении огня.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.