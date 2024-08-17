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Новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе пройдет 21 августа - РИА Новости, 17.08.2024
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14:57 17.08.2024 (обновлено: 15:27 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/peregovory-1966770327.html
Новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе пройдет 21 августа
Новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе пройдет 21 августа - РИА Новости, 17.08.2024
Новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе пройдет 21 августа
Новые переговоры о перемирии в секторе Газа пройдут в среду 21 августа в Каире, целью будет финализация сделки, сообщает портал Axios. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:57
2024-08-17T15:27
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
в мире
израиль
палестина
сектор газа
хамас
раф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые переговоры о перемирии в секторе Газа пройдут в среду 21 августа в Каире, целью будет финализация сделки, сообщает портал Axios. "Ожидается, что новый переговорный саммит соберется в Каире в среду с целью финализировать сделку", - пишет издание.Портал также отмечает, что 18 августа представители Израиля, США и Египта соберутся в Каире, чтобы попытаться договориться о мерах безопасности вдоль Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта и возобновлении работы контрольно-пропускного пункта "Рафах". Издание подчеркивает, что решение этих двух вопросов крайне необходимо для реализации сделки о прекращении огня.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240817/egipet-1966765956.html
https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html
египет
израиль
палестина
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, раф, каир (город)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, РАФ, Каир (город)
Новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе пройдет 21 августа

Axios: новый раунд переговоров о перемирии в Газе пройдет 21 августа в Каире

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые переговоры о перемирии в секторе Газа пройдут в среду 21 августа в Каире, целью будет финализация сделки, сообщает портал Axios.
"Ожидается, что новый переговорный саммит соберется в Каире в среду с целью финализировать сделку", - пишет издание.
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Портал также отмечает, что 18 августа представители Израиля, США и Египта соберутся в Каире, чтобы попытаться договориться о мерах безопасности вдоль Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта и возобновлении работы контрольно-пропускного пункта "Рафах". Издание подчеркивает, что решение этих двух вопросов крайне необходимо для реализации сделки о прекращении огня.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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