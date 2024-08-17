https://ria.ru/20240817/peregovory-1966770327.html

Новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе пройдет 21 августа

Новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе пройдет 21 августа - РИА Новости, 17.08.2024

Новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе пройдет 21 августа

Новые переговоры о перемирии в секторе Газа пройдут в среду 21 августа в Каире, целью будет финализация сделки, сообщает портал Axios. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:57

2024-08-17T14:57

2024-08-17T15:27

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

в мире

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палестина

сектор газа

хамас

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые переговоры о перемирии в секторе Газа пройдут в среду 21 августа в Каире, целью будет финализация сделки, сообщает портал Axios. "Ожидается, что новый переговорный саммит соберется в Каире в среду с целью финализировать сделку", - пишет издание.Портал также отмечает, что 18 августа представители Израиля, США и Египта соберутся в Каире, чтобы попытаться договориться о мерах безопасности вдоль Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта и возобновлении работы контрольно-пропускного пункта "Рафах". Издание подчеркивает, что решение этих двух вопросов крайне необходимо для реализации сделки о прекращении огня.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240817/egipet-1966765956.html

https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, раф, каир (город)