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Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз ВВС США в мире - РИА Новости, 17.08.2024
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00:31 17.08.2024 (обновлено: 00:48 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/pentagon-1966713872.html
Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз ВВС США в мире
Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз ВВС США в мире - РИА Новости, 17.08.2024
Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз ВВС США в мире
Министерство обороны США заключило контракт с рядом компаний объемом 12,5 миллиарда долларов для модернизации и обслуживания инфраструктуры Военно-воздушных сил РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T00:31
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пентагон
сша
мир
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с рядом компаний объемом 12,5 миллиарда долларов для модернизации и обслуживания инфраструктуры Военно-воздушных сил США в мире, говорится в заявлении ведомства."Этот контракт предоставляет набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры во всех местах расположения департамента Военно-воздушных сил, включая базы охраны и резерва", - сообщили в Пентагоне.Сумма контракта составила 12,5 миллиарда долларов. Работы планируется проводить по всему миру и завершить к 15 августа 2034 года.
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пентагон, сша, мир, министерство обороны сша
Пентагон, США, Мир, Министерство обороны США
Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз ВВС США в мире

Пентагон заключил контракт на $12,5 миллиарда по модернизации баз ВВС США в мире

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с рядом компаний объемом 12,5 миллиарда долларов для модернизации и обслуживания инфраструктуры Военно-воздушных сил США в мире, говорится в заявлении ведомства.
"Этот контракт предоставляет набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры во всех местах расположения департамента Военно-воздушных сил, включая базы охраны и резерва", - сообщили в Пентагоне.
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Сумма контракта составила 12,5 миллиарда долларов. Работы планируется проводить по всему миру и завершить к 15 августа 2034 года.
 
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