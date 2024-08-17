https://ria.ru/20240817/pentagon-1966713872.html

Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз ВВС США в мире

Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз ВВС США в мире - РИА Новости, 17.08.2024

Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз ВВС США в мире

Министерство обороны США заключило контракт с рядом компаний объемом 12,5 миллиарда долларов для модернизации и обслуживания инфраструктуры Военно-воздушных сил РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T00:31

2024-08-17T00:31

2024-08-17T00:48

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мир

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с рядом компаний объемом 12,5 миллиарда долларов для модернизации и обслуживания инфраструктуры Военно-воздушных сил США в мире, говорится в заявлении ведомства."Этот контракт предоставляет набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры во всех местах расположения департамента Военно-воздушных сил, включая базы охраны и резерва", - сообщили в Пентагоне.Сумма контракта составила 12,5 миллиарда долларов. Работы планируется проводить по всему миру и завершить к 15 августа 2034 года.

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пентагон, сша, мир, министерство обороны сша