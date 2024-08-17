https://ria.ru/20240817/parkovka-1966800801.html

В Москве хотят увеличить число бесплатных парковочных мест у поликлиник

В Москве хотят увеличить число бесплатных парковочных мест у поликлиник - РИА Новости, 17.08.2024

В Москве хотят увеличить число бесплатных парковочных мест у поликлиник

Число машино-мест у городских поликлиник, где можно парковаться бесплатно два часа, могут увеличить в случае наличия соответствующих обращений москвичей,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T19:10

2024-08-17T19:10

2024-08-17T19:10

общество

москва

парковка

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Число машино-мест у городских поликлиник, где можно парковаться бесплатно два часа, могут увеличить в случае наличия соответствующих обращений москвичей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта. "Департамент транспорта готов рассмотреть новые зоны действия специального тарифа у социальных объектов при поступлении соответствующих обращений", - рассказали в пресс-службе. Как напомнили в департаменте, с 31 июля 2023 года на платных парковках у трех поликлиник работает специальный тариф, согласно которому первые два часа бесплатны, а далее водители платят тысячу рублей в час. "Тариф уже показал свою эффективность – 99% автомобилистов пользуются только бесплатным временем парковки", - отметили в дептрансе. Сообщается, что проект запустили на 12 местах у городских поликлиник №38 в Проточном переулке, №46 на улице Иерусалимская, №91 на улице Лестева.

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, парковка