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В Москве хотят увеличить число бесплатных парковочных мест у поликлиник - РИА Новости, 17.08.2024
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19:10 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/parkovka-1966800801.html
В Москве хотят увеличить число бесплатных парковочных мест у поликлиник
В Москве хотят увеличить число бесплатных парковочных мест у поликлиник - РИА Новости, 17.08.2024
В Москве хотят увеличить число бесплатных парковочных мест у поликлиник
Число машино-мест у городских поликлиник, где можно парковаться бесплатно два часа, могут увеличить в случае наличия соответствующих обращений москвичей,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:10
2024-08-17T19:10
общество
москва
парковка
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Число машино-мест у городских поликлиник, где можно парковаться бесплатно два часа, могут увеличить в случае наличия соответствующих обращений москвичей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта. "Департамент транспорта готов рассмотреть новые зоны действия специального тарифа у социальных объектов при поступлении соответствующих обращений", - рассказали в пресс-службе. Как напомнили в департаменте, с 31 июля 2023 года на платных парковках у трех поликлиник работает специальный тариф, согласно которому первые два часа бесплатны, а далее водители платят тысячу рублей в час. "Тариф уже показал свою эффективность – 99% автомобилистов пользуются только бесплатным временем парковки", - отметили в дептрансе. Сообщается, что проект запустили на 12 местах у городских поликлиник №38 в Проточном переулке, №46 на улице Иерусалимская, №91 на улице Лестева.
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общество, москва, парковка
Общество, Москва, Парковка
В Москве хотят увеличить число бесплатных парковочных мест у поликлиник

Число машино-мест у поликлиник, где можно парковаться бесплатно, могут увеличить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНадпись "Парковка"
Надпись Парковка - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Надпись "Парковка". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Число машино-мест у городских поликлиник, где можно парковаться бесплатно два часа, могут увеличить в случае наличия соответствующих обращений москвичей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта.
«
"Департамент транспорта готов рассмотреть новые зоны действия специального тарифа у социальных объектов при поступлении соответствующих обращений", - рассказали в пресс-службе.
Как напомнили в департаменте, с 31 июля 2023 года на платных парковках у трех поликлиник работает специальный тариф, согласно которому первые два часа бесплатны, а далее водители платят тысячу рублей в час.
"Тариф уже показал свою эффективность – 99% автомобилистов пользуются только бесплатным временем парковки", - отметили в дептрансе.
Сообщается, что проект запустили на 12 местах у городских поликлиник №38 в Проточном переулке, №46 на улице Иерусалимская, №91 на улице Лестева.
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ОбществоМоскваПарковка
 
 
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