https://ria.ru/20240817/otnosheniya-1966741807.html

Москвичка, отсудившая у бывшего собаку и кожаное белье, забрала часть вещей

Москвичка, отсудившая у бывшего собаку и кожаное белье, забрала часть вещей - РИА Новости, 17.08.2024

Москвичка, отсудившая у бывшего собаку и кожаное белье, забрала часть вещей

Бывший бойфренд москвички, которая отсудила у него собаку, кожаное белье, фен Dyson и сланцы, рассказал РИА Новости, что она уже забрала из квартиры часть своих РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:26

2024-08-17T10:26

2024-08-17T10:26

общество

москва

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший бойфренд москвички, которая отсудила у него собаку, кожаное белье, фен Dyson и сланцы, рассказал РИА Новости, что она уже забрала из квартиры часть своих вещей. В августе 2023 года жительница столицы обратилась с заявлением в отдел МВД, в котором указала, что ее бывший сожитель "незаконно удерживает ее имущество". В полиции отказались возбудить уголовное дело, тогда женщина обратилась с иском в суд. Список имущества занял несколько страниц, она требовала вернуть практически все: пиджаки ZARA, платья Zimmermann, Mugler и Dolce Gabbana, домашние халаты, ботфорты, сланцы, тапочки, туфли Christian Louboutin, Saint Laurent и Sergio Rossi, джинсы с AliExpress и от Gucci, ботинки с Wildberries, плащ Bottega Veneta, красное и черное лаковое белье, косметику, кроссовки Air Jordan, швейную машинку, компьютер Apple, фен Dyson и утюжок для волос, подвеску Tiffani, кольца, серьги, сумки Dior, Fendy, Valentino и Prada. Также девушка требовала вернуть сланцы, резинки для волос и собаку по кличке Белла. Спустя год суд удовлетворил ее требования. Сам бывший бойфренд женщины рассказал РИА Новости, что она и ее дочь уже забрали часть вещей. "Что-то уже забрали, а что-то осталось. Но не факт, что это их вещи", - сказал он.

https://ria.ru/20240813/sud-1965841687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва