Шансы на победу демократов в сомневающихся штатах выросли, показал опрос
NYT: шансы на победу демократов на юге США увеличились с приходом Харрис
© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Шансы на победу Демократической партии в сомневающихся штатах на юге США – Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине – увеличились с приходом Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, следует из опроса, проведенного газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College.
Харрис обгоняет своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа в штате Аризона на пять процентных пунктов, 50% избирателей заявили, что отдали бы свой голос за нее, если бы выборы проходили сегодня. В Северной Каролине, где Трамп одержал победу в 2020 году, Харрис набрала 49% против 47% у ее конкурента, следует из данных нового опроса.
Сокращают демократы разрыв и в штатах Невада и Джорджия, где большинство готовы проголосовать за Трампа. Так, в Неваде Харрис набирает 48% против 47% у ее конкурента, а в Джорджии Трамп получил 50% поддержку, в то время как у вице-президента ее меньше на четыре процентных пункта.
В мае, когда президент США Джо Байден еще не выбыл из гонки, республиканцы уверенно обгоняли демократов в Аризоне, Джорджии и Неваде, в среднем собрав 50% голосов против 41% у конкурентов.
Результаты опроса говорят о всплеске энтузиазма у избирателей демократов в связи с заменой кандидатуры на Харрис – его испытывают 85% опрошенных. Ранее демократы существенно отставали от республиканцев в плане удовлетворенности от выбранной их партией кандидатуры.
Опрос был проведен с 8 по 15 августа по телефону среди зарегистрированных избирателей обеих партий. Предел погрешности результатов варьируется от 2 до 4 процентных пунктов.
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