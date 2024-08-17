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Шансы на победу демократов в сомневающихся штатах выросли, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2024
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20:34 17.08.2024 (обновлено: 20:35 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/opros-1966810345.html
Шансы на победу демократов в сомневающихся штатах выросли, показал опрос
Шансы на победу демократов в сомневающихся штатах выросли, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2024
Шансы на победу демократов в сомневающихся штатах выросли, показал опрос
Шансы на победу Демократической партии в сомневающихся штатах на юге США – Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине – увеличились с приходом Камалы Харрис... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:34
2024-08-17T20:35
в мире
невада
джорджия
аризона
камала харрис
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Шансы на победу Демократической партии в сомневающихся штатах на юге США – Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине – увеличились с приходом Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, следует из опроса, проведенного газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College. Харрис обгоняет своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа в штате Аризона на пять процентных пунктов, 50% избирателей заявили, что отдали бы свой голос за нее, если бы выборы проходили сегодня. В Северной Каролине, где Трамп одержал победу в 2020 году, Харрис набрала 49% против 47% у ее конкурента, следует из данных нового опроса. Сокращают демократы разрыв и в штатах Невада и Джорджия, где большинство готовы проголосовать за Трампа. Так, в Неваде Харрис набирает 48% против 47% у ее конкурента, а в Джорджии Трамп получил 50% поддержку, в то время как у вице-президента ее меньше на четыре процентных пункта. В мае, когда президент США Джо Байден еще не выбыл из гонки, республиканцы уверенно обгоняли демократов в Аризоне, Джорджии и Неваде, в среднем собрав 50% голосов против 41% у конкурентов. Результаты опроса говорят о всплеске энтузиазма у избирателей демократов в связи с заменой кандидатуры на Харрис – его испытывают 85% опрошенных. Ранее демократы существенно отставали от республиканцев в плане удовлетворенности от выбранной их партией кандидатуры. Опрос был проведен с 8 по 15 августа по телефону среди зарегистрированных избирателей обеих партий. Предел погрешности результатов варьируется от 2 до 4 процентных пунктов.
https://ria.ru/20240817/kharris-1966787269.html
https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html
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в мире, невада, джорджия, аризона, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Невада, Джорджия, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Шансы на победу демократов в сомневающихся штатах выросли, показал опрос

NYT: шансы на победу демократов на юге США увеличились с приходом Харрис

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Шансы на победу Демократической партии в сомневающихся штатах на юге США – Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине – увеличились с приходом Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, следует из опроса, проведенного газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College.
Харрис обгоняет своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа в штате Аризона на пять процентных пунктов, 50% избирателей заявили, что отдали бы свой голос за нее, если бы выборы проходили сегодня. В Северной Каролине, где Трамп одержал победу в 2020 году, Харрис набрала 49% против 47% у ее конкурента, следует из данных нового опроса.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Крупный букмекер оценил шансы Харрис выиграть в семи сомневающихся штатах
Вчера, 17:11
Сокращают демократы разрыв и в штатах Невада и Джорджия, где большинство готовы проголосовать за Трампа. Так, в Неваде Харрис набирает 48% против 47% у ее конкурента, а в Джорджии Трамп получил 50% поддержку, в то время как у вице-президента ее меньше на четыре процентных пункта.
В мае, когда президент США Джо Байден еще не выбыл из гонки, республиканцы уверенно обгоняли демократов в Аризоне, Джорджии и Неваде, в среднем собрав 50% голосов против 41% у конкурентов.
Результаты опроса говорят о всплеске энтузиазма у избирателей демократов в связи с заменой кандидатуры на Харрис – его испытывают 85% опрошенных. Ранее демократы существенно отставали от республиканцев в плане удовлетворенности от выбранной их партией кандидатуры.
Опрос был проведен с 8 по 15 августа по телефону среди зарегистрированных избирателей обеих партий. Предел погрешности результатов варьируется от 2 до 4 процентных пунктов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Америке предлагают идеального кандидата в президенты
24 июля, 08:00
 
В миреНевадаДжорджияАризонаКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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