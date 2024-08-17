https://ria.ru/20240817/opros-1966810345.html

Шансы на победу демократов в сомневающихся штатах выросли, показал опрос

Шансы на победу демократов в сомневающихся штатах выросли, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2024

Шансы на победу демократов в сомневающихся штатах выросли, показал опрос

Шансы на победу Демократической партии в сомневающихся штатах на юге США – Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине – увеличились с приходом Камалы Харрис... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:34

2024-08-17T20:34

2024-08-17T20:35

в мире

невада

джорджия

аризона

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Шансы на победу Демократической партии в сомневающихся штатах на юге США – Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине – увеличились с приходом Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, следует из опроса, проведенного газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College. Харрис обгоняет своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа в штате Аризона на пять процентных пунктов, 50% избирателей заявили, что отдали бы свой голос за нее, если бы выборы проходили сегодня. В Северной Каролине, где Трамп одержал победу в 2020 году, Харрис набрала 49% против 47% у ее конкурента, следует из данных нового опроса. Сокращают демократы разрыв и в штатах Невада и Джорджия, где большинство готовы проголосовать за Трампа. Так, в Неваде Харрис набирает 48% против 47% у ее конкурента, а в Джорджии Трамп получил 50% поддержку, в то время как у вице-президента ее меньше на четыре процентных пункта. В мае, когда президент США Джо Байден еще не выбыл из гонки, республиканцы уверенно обгоняли демократов в Аризоне, Джорджии и Неваде, в среднем собрав 50% голосов против 41% у конкурентов. Результаты опроса говорят о всплеске энтузиазма у избирателей демократов в связи с заменой кандидатуры на Харрис – его испытывают 85% опрошенных. Ранее демократы существенно отставали от республиканцев в плане удовлетворенности от выбранной их партией кандидатуры. Опрос был проведен с 8 по 15 августа по телефону среди зарегистрированных избирателей обеих партий. Предел погрешности результатов варьируется от 2 до 4 процентных пунктов.

https://ria.ru/20240817/kharris-1966787269.html

https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

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джорджия

аризона

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, невада, джорджия, аризона, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024