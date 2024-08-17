https://ria.ru/20240817/opasnost-1966826107.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:42
2024-08-17T23:42
2024-08-17T23:47
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатор региона Алексей Смирнов."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио курского губернатора Смирнов объявил о ракетной опасности в регионе