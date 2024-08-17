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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.08.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель городского округа Горловка пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:35

2024-08-17T14:35

2024-08-17T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель городского округа Горловка пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. В субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ с начала суток выпустили 29 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Горловке. В свою очередь, глава республики Денис Пушилин отметил, что в результате обстрелов пострадали пять человек. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966761628.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Комаровки Курской области Подразделение из 24 военнослужащих 22-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдалось в плен в районе Комаровки Курской области, использовав для этого специально созданный канал в Telegram. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур. Видео с конвоированием пленных, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства. 2024-08-17T14:35 true PT0M23S

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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол