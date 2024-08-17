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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.08.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель городского округа Горловка пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:35
2024-08-17T14:35
2024-08-17T14:35
специальная военная операция на украине
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горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель городского округа Горловка пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. В субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ с начала суток выпустили 29 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Горловке. В свою очередь, глава республики Денис Пушилин отметил, что в результате обстрелов пострадали пять человек. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966761628.html
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Бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Комаровки Курской области
Подразделение из 24 военнослужащих 22-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдалось в плен в районе Комаровки Курской области, использовав для этого специально созданный канал в Telegram.
Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.
Видео с конвоированием пленных, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства.
2024-08-17T14:35
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель