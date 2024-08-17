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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/obstrel-1966767866.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.08.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель городского округа Горловка пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:35
2024-08-17T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель городского округа Горловка пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. В субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ с начала суток выпустили 29 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Горловке. В свою очередь, глава республики Денис Пушилин отметил, что в результате обстрелов пострадали пять человек. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966761628.html
горловка
донецкая народная республика
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Бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Комаровки Курской области
Подразделение из 24 военнослужащих 22-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдалось в плен в районе Комаровки Курской области, использовав для этого специально созданный канал в Telegram. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур. Видео с конвоированием пленных, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель городского округа Горловка пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
В субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ с начала суток выпустили 29 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Горловке. В свою очередь, глава республики Денис Пушилин отметил, что в результате обстрелов пострадали пять человек.
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Вчера, 13:34
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"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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