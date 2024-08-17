https://ria.ru/20240817/nikolaev-1966713143.html

В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2024

В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в городе Николаев Николаевской области Украины, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T00:13

2024-08-17T00:13

2024-08-17T00:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

николаев (украина)

николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486613_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_b95e55e6d15b9271792f987c209fb389.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Николаев Николаевской области Украины, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в Telegram-канала издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240816/vzryv-1966709248.html

россия

николаев (украина)

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, николаев (украина), николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины