https://ria.ru/20240817/nikolaev-1966713143.html
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в городе Николаев Николаевской области Украины, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T00:13
2024-08-17T00:13
2024-08-17T00:13
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Николаев Николаевской области Украины, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в Telegram-канала издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240816/vzryv-1966709248.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаев (Украина), Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в городе Николаев прогремели взрывы