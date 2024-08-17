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Правительство расширило финансирование проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 17.08.2024
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11:40 17.08.2024
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Правительство расширило финансирование проекта "Чистый воздух"
Правительство расширило финансирование проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 17.08.2024
Правительство расширило финансирование проекта "Чистый воздух"
Правительство РФ расширило перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух",... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:40
2024-08-17T11:40
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщается в телеграм-канале кабмина. "Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, расширяется перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках этого федерального проекта. В обновленный перечень добавлены мероприятия по приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей не только угля, но и термоугля и пеллет. Такое топливо отличается теплоэффективностью, приемлемой стоимостью и экологической безопасностью", - говорится в сообщении кабмина. Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах – Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока.
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экономика, россия, братск, красноярск, михаил мишустин
Экономика, Россия, Братск, Красноярск, Михаил Мишустин
Правительство расширило финансирование проекта "Чистый воздух"

Правительство расширило параметры федерального проекта "Чистый воздух"

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Трубы на производстве в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщается в телеграм-канале кабмина.
"Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, расширяется перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках этого федерального проекта. В обновленный перечень добавлены мероприятия по приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей не только угля, но и термоугля и пеллет. Такое топливо отличается теплоэффективностью, приемлемой стоимостью и экологической безопасностью", - говорится в сообщении кабмина.
Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах – Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока.
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