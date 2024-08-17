https://ria.ru/20240817/moskva_2030-1966714494.html

На форуме-фестивале "Москва 2030" показали ход строительства Троицкой линии

На форуме-фестивале "Москва 2030" показали ход строительства Троицкой линии - РИА Новости, 17.08.2024

На форуме-фестивале "Москва 2030" показали ход строительства Троицкой линии

Градостроительный комплекс Москвы организовал экскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:11

2024-08-17T14:11

2024-08-17T14:11

градостроительный комплекс москвы

москва

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МОСКВА, 17 августа - РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы организовал экскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что "Новомосковская" станет первой пересадочной станцией в ТиНАО, ее строительная готовность оценивается в 75%, а в настоящее время специалисты выполняют работы по устройству инженерных систем. Пересадочная зона станции ведет на станцию "Новомосковская" Сокольнической линии.В рамках экскурсионной программы посетители также осмотрели строительство станции "ЗИЛ", которая станет конечной для новой Троицкой линии метрополитена со стороны исторического центра города, следует из сообщения. В нем отмечается, что в будущем на станции планируют создать пересадочные зоны для обеспечения связи с МЦК и перспективной Бирюлевской веткой. В настоящее время строители завершают возведение основных монолитных конструкций и переходят на следующий этап – архитектурную отделку, при этом на станции ведется устройство инженерных систем.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.

https://ria.ru/20240807/festival-1964530745.html

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градостроительный комплекс москвы, москва