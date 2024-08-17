На форуме-фестивале "Москва 2030" показали ход строительства Троицкой линии
© Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города МосквыЭкскурсия по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума "Территория будущего. Москва 2030"
© Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Экскурсия по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума "Территория будущего. Москва 2030"
МОСКВА, 17 августа - РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы организовал экскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что "Новомосковская" станет первой пересадочной станцией в ТиНАО, ее строительная готовность оценивается в 75%, а в настоящее время специалисты выполняют работы по устройству инженерных систем. Пересадочная зона станции ведет на станцию "Новомосковская" Сокольнической линии.
© Фото : пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города МосквыЭкскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"
© Фото : пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Экскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"
В рамках экскурсионной программы посетители также осмотрели строительство станции "ЗИЛ", которая станет конечной для новой Троицкой линии метрополитена со стороны исторического центра города, следует из сообщения. В нем отмечается, что в будущем на станции планируют создать пересадочные зоны для обеспечения связи с МЦК и перспективной Бирюлевской веткой. В настоящее время строители завершают возведение основных монолитных конструкций и переходят на следующий этап – архитектурную отделку, при этом на станции ведется устройство инженерных систем.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.