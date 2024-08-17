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На форуме-фестивале "Москва 2030" показали ход строительства Троицкой линии - РИА Новости, 17.08.2024
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14:11 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/moskva_2030-1966714494.html
На форуме-фестивале "Москва 2030" показали ход строительства Троицкой линии
На форуме-фестивале "Москва 2030" показали ход строительства Троицкой линии - РИА Новости, 17.08.2024
На форуме-фестивале "Москва 2030" показали ход строительства Троицкой линии
Градостроительный комплекс Москвы организовал экскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:11
2024-08-17T14:11
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 17 августа - РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы организовал экскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что "Новомосковская" станет первой пересадочной станцией в ТиНАО, ее строительная готовность оценивается в 75%, а в настоящее время специалисты выполняют работы по устройству инженерных систем. Пересадочная зона станции ведет на станцию "Новомосковская" Сокольнической линии.В рамках экскурсионной программы посетители также осмотрели строительство станции "ЗИЛ", которая станет конечной для новой Троицкой линии метрополитена со стороны исторического центра города, следует из сообщения. В нем отмечается, что в будущем на станции планируют создать пересадочные зоны для обеспечения связи с МЦК и перспективной Бирюлевской веткой. В настоящее время строители завершают возведение основных монолитных конструкций и переходят на следующий этап – архитектурную отделку, при этом на станции ведется устройство инженерных систем.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
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РИА Новости
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градостроительный комплекс москвы, москва
Градостроительный комплекс Москвы, Москва

На форуме-фестивале "Москва 2030" показали ход строительства Троицкой линии

© Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города МосквыЭкскурсия по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума "Территория будущего. Москва 2030"
Экскурсия по строящимся станциям Новомосковская и ЗИЛ Троицкой линии метрополитена для участников форума Территория будущего. Москва 2030 - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Экскурсия по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума "Территория будущего. Москва 2030"
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МОСКВА, 17 августа - РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы организовал экскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что "Новомосковская" станет первой пересадочной станцией в ТиНАО, ее строительная готовность оценивается в 75%, а в настоящее время специалисты выполняют работы по устройству инженерных систем. Пересадочная зона станции ведет на станцию "Новомосковская" Сокольнической линии.
© Фото : пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города МосквыЭкскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"
Экскурсии по строящимся станциям Новомосковская и ЗИЛ Троицкой линии метрополитена для участников форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Экскурсии по строящимся станциям "Новомосковская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена для участников форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"
В рамках экскурсионной программы посетители также осмотрели строительство станции "ЗИЛ", которая станет конечной для новой Троицкой линии метрополитена со стороны исторического центра города, следует из сообщения. В нем отмечается, что в будущем на станции планируют создать пересадочные зоны для обеспечения связи с МЦК и перспективной Бирюлевской веткой. В настоящее время строители завершают возведение основных монолитных конструкций и переходят на следующий этап – архитектурную отделку, при этом на станции ведется устройство инженерных систем.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Экскурсии "Москва экономическая" пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030"
7 августа, 11:15
 
Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
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