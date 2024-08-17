Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 17.08.2024 (обновлено: 05:48 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/moshenniki-1966718576.html
Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами
Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами - РИА Новости, 17.08.2024
Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами
Практика оформления кредитов на третьих лиц стала распространенной проблемой в России, особенно среди микрокредитных организаций, мошенники используют доступ к... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:20
2024-08-17T05:48
россия
москва
московская область (подмосковье)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Практика оформления кредитов на третьих лиц стала распространенной проблемой в России, особенно среди микрокредитных организаций, мошенники используют доступ к паспортным данным, чтобы оформлять кредиты онлайн, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский."Банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают множество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно, без явки в офисы. Таким образом недобросовестные лица, получившие доступ к паспортным данным лица, могут зарегистрировать на него новую сим-карту и оформить кредит от его имени", — отметил юрист. Проблема заключается в том, что жертвы мошенничества часто узнают о задолженности только на стадии судебного взыскания. Это создает серьезные финансовые и юридические последствия для пострадавших.Чтобы избежать этого, Хаминский рекомендует быть осторожным со своими персональными данными, делать пометки о том, куда именно они предоставлялись. Кроме того, он рекомендует периодически проверять у себя наличие кредитов. Сделать это можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) или официальный сайт Банка России, для этого нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй."Если же вы узнаете о том, что на ваше имя числится кредит, который вы не брали, необходимо немедленно обратиться с соответствующим заявлением в кредитную организацию и полицию. Однако скорее всего в итоге придется через суд доказывать, что кредит взят третьими лицами и предоставлять доказательства, что денежные средства вы не получали", — заключил юрист.
https://ria.ru/20240806/kredit-1964286083.html
https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_259e4db5b02d233e8f213243cb67a5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), экономика
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Экономика
Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами

Юрист Хаминский: оформление кредитов на третьих лиц стало частой проблемой в РФ

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Практика оформления кредитов на третьих лиц стала распространенной проблемой в России, особенно среди микрокредитных организаций, мошенники используют доступ к паспортным данным, чтобы оформлять кредиты онлайн, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
«
"Банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают множество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно, без явки в офисы. Таким образом недобросовестные лица, получившие доступ к паспортным данным лица, могут зарегистрировать на него новую сим-карту и оформить кредит от его имени", — отметил юрист.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Россиянам придумали новое препятствие для получения кредита
6 августа, 02:15
Проблема заключается в том, что жертвы мошенничества часто узнают о задолженности только на стадии судебного взыскания. Это создает серьезные финансовые и юридические последствия для пострадавших.
Чтобы избежать этого, Хаминский рекомендует быть осторожным со своими персональными данными, делать пометки о том, куда именно они предоставлялись. Кроме того, он рекомендует периодически проверять у себя наличие кредитов. Сделать это можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) или официальный сайт Банка России, для этого нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй.
"Если же вы узнаете о том, что на ваше имя числится кредит, который вы не брали, необходимо немедленно обратиться с соответствующим заявлением в кредитную организацию и полицию. Однако скорее всего в итоге придется через суд доказывать, что кредит взят третьими лицами и предоставлять доказательства, что денежные средства вы не получали", — заключил юрист.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Россиянам назвали стоп-слова и фразы, используемые мошенниками
15 августа, 10:46
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала