https://ria.ru/20240817/moshenniki-1966718576.html

Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами

Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами - РИА Новости, 17.08.2024

Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами

Практика оформления кредитов на третьих лиц стала распространенной проблемой в России, особенно среди микрокредитных организаций, мошенники используют доступ к... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T02:20

2024-08-17T02:20

2024-08-17T05:48

россия

москва

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Практика оформления кредитов на третьих лиц стала распространенной проблемой в России, особенно среди микрокредитных организаций, мошенники используют доступ к паспортным данным, чтобы оформлять кредиты онлайн, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский."Банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают множество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно, без явки в офисы. Таким образом недобросовестные лица, получившие доступ к паспортным данным лица, могут зарегистрировать на него новую сим-карту и оформить кредит от его имени", — отметил юрист. Проблема заключается в том, что жертвы мошенничества часто узнают о задолженности только на стадии судебного взыскания. Это создает серьезные финансовые и юридические последствия для пострадавших.Чтобы избежать этого, Хаминский рекомендует быть осторожным со своими персональными данными, делать пометки о том, куда именно они предоставлялись. Кроме того, он рекомендует периодически проверять у себя наличие кредитов. Сделать это можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) или официальный сайт Банка России, для этого нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй."Если же вы узнаете о том, что на ваше имя числится кредит, который вы не брали, необходимо немедленно обратиться с соответствующим заявлением в кредитную организацию и полицию. Однако скорее всего в итоге придется через суд доказывать, что кредит взят третьими лицами и предоставлять доказательства, что денежные средства вы не получали", — заключил юрист.

https://ria.ru/20240806/kredit-1964286083.html

https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), экономика