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В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом - РИА Новости, 17.08.2024
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12:35 17.08.2024
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В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом
В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом - РИА Новости, 17.08.2024
В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом
РИА Новости. РФ ПРИЗЫВАЕТ ВЛАСТИ МОЛДАВИИ ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ИГРЫ С СУВЕРЕНИТЕТОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ - МИД РИА Новости, 17.08.2024
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РИА Новости. РФ ПРИЗЫВАЕТ ВЛАСТИ МОЛДАВИИ ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ИГРЫ С СУВЕРЕНИТЕТОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ - МИД
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МИД: Москва призывает Кишинев прекратить игры с суверенитетом и безопасностью

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Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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