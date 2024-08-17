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В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом
В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом - РИА Новости, 17.08.2024
В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом
РИА Новости. РФ ПРИЗЫВАЕТ ВЛАСТИ МОЛДАВИИ ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ИГРЫ С СУВЕРЕНИТЕТОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ - МИД РИА Новости, 17.08.2024
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В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом
МИД: Москва призывает Кишинев прекратить игры с суверенитетом и безопасностью
РИА Новости. РФ ПРИЗЫВАЕТ ВЛАСТИ МОЛДАВИИ ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ИГРЫ С СУВЕРЕНИТЕТОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ - МИД