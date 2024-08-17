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В Молдавии готовятся к празднованию 80-летия освобождения от фашизма - РИА Новости, 17.08.2024
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16:51 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/moldavija-1966784365.html
В Молдавии готовятся к празднованию 80-летия освобождения от фашизма
В Молдавии готовятся к празднованию 80-летия освобождения от фашизма - РИА Новости, 17.08.2024
В Молдавии готовятся к празднованию 80-летия освобождения от фашизма
В Молдавии активно идут приготовления к празднованию 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации, сообщил РИА Новости руководитель национального... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:51
2024-08-17T16:51
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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. В Молдавии активно идут приготовления к празднованию 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации, сообщил РИА Новости руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. С 2017 года комитет "Победа" отвечает за организацию торжеств и мероприятий, посвящённых освобождению Молдавии от фашизма. "В Молдавии началась активная подготовка к празднованию 80-летия освобождения республики от фашизма. Само событие пройдет без политических лозунгов и символики. Также в рамках мероприятий будут открыты восстановленные памятники и мемориалы в различных регионах страны. Сейчас подготовка к мероприятиям проходит активно, без эксцессов. Мы не сталкивались с провокациями, запретами со стороны центральных и местных властей", - сказал Петрович. В субботу активисты комитета и волонтёры занимаются благоустройством на Шерпенском плацдарме. "Мы находимся на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм", где проходит благоустройство. Уже 24 августа сюда приедут люди со всей страны, чтобы почтить память погибших героев," – добавил Петрович. Кроме Шерпенского плацдарма, мероприятия будут проходить в столице Молдавии, и в других городах республики. "Двадцать четвертого августа в Кишинёве состоится марш, посвящённый 80-й годовщине освобождения столицы. Участники шествия пройдут от памятника героям до Дома офицеров, возложат цветы и примут участие в торжественных мероприятиях," – сообщил Петрович. В рамках празднования планируются автопробеги, концерты и другие мероприятия. "Юбилейное событие будет отмечено широко и достойно," – заключил руководитель комитета "Победа". Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский Плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинёва. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240411/veteran-1939237447.html
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в мире, молдавия, кишинев, днестр
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр
В Молдавии готовятся к празднованию 80-летия освобождения от фашизма

В Молдавии активно готовятся к празднованию 80-летия освобождения от фашизма

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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. В Молдавии активно идут приготовления к празднованию 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации, сообщил РИА Новости руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
С 2017 года комитет "Победа" отвечает за организацию торжеств и мероприятий, посвящённых освобождению Молдавии от фашизма.
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«
"В Молдавии началась активная подготовка к празднованию 80-летия освобождения республики от фашизма. Само событие пройдет без политических лозунгов и символики. Также в рамках мероприятий будут открыты восстановленные памятники и мемориалы в различных регионах страны. Сейчас подготовка к мероприятиям проходит активно, без эксцессов. Мы не сталкивались с провокациями, запретами со стороны центральных и местных властей", - сказал Петрович.
В субботу активисты комитета и волонтёры занимаются благоустройством на Шерпенском плацдарме.
«
"Мы находимся на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм", где проходит благоустройство. Уже 24 августа сюда приедут люди со всей страны, чтобы почтить память погибших героев," – добавил Петрович.
Кроме Шерпенского плацдарма, мероприятия будут проходить в столице Молдавии, и в других городах республики.
«
"Двадцать четвертого августа в Кишинёве состоится марш, посвящённый 80-й годовщине освобождения столицы. Участники шествия пройдут от памятника героям до Дома офицеров, возложат цветы и примут участие в торжественных мероприятиях," – сообщил Петрович.
В рамках празднования планируются автопробеги, концерты и другие мероприятия.
"Юбилейное событие будет отмечено широко и достойно," – заключил руководитель комитета "Победа".
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Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы.
Мемориальный комплекс "Шерпенский Плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинёва.
Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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