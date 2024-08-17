https://ria.ru/20240817/moldavija-1966737465.html

В Молдавии запретили агитацию на референдуме без регистрации в ЦИК

В Молдавии запретили агитацию на референдуме без регистрации в ЦИК - РИА Новости, 17.08.2024

В Молдавии запретили агитацию на референдуме без регистрации в ЦИК

Партии и политические блоки в Молдавии не смогут заниматься агитацией на референдуме по евроинтеграции без предварительной регистрации в Центризбиркоме,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:37

2024-08-17T09:37

2024-08-17T09:37

в мире

молдавия

украина

брюссель

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 17 авг – РИА Новости. Партии и политические блоки в Молдавии не смогут заниматься агитацией на референдуме по евроинтеграции без предварительной регистрации в Центризбиркоме, соответствующее постановление опубликовано на сайте комиссии. Президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. О намерении участвовать в президентской гонке заявили 16 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду. "Субъекты, не зарегистрированные в качестве участников референдума, не могут проводить агитацию ни в поддержку, ни против референдума, а также не могут призывать к его бойкоту. Любое подобное действие будет считаться незаконным", – говорится в постановлении избиркома. Регистрация участников начнется 21 августа и завершится за 30 дней до дня голосования. Для регистрации партии и блоки должны предоставить протокол заседания, подтверждающий их участие в референдуме, а также декларацию о позиции по вопросу вступления Молдавии в ЕС. Ранее Центризбирком отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с другой партией. Решение оспорено в Апелляционной палате. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Брюсселе подчеркивают, что этот статус и начало переговоров не гарантируют членства в союзе, это подтверждает длительный процесс вступления в ЕС таких стран, как Турция и Сербия.

https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966607987.html

https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965941843.html

молдавия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, брюссель, майя санду, евросоюз