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В Молдавии запретили агитацию на референдуме без регистрации в ЦИК - РИА Новости, 17.08.2024
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09:37 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/moldavija-1966737465.html
В Молдавии запретили агитацию на референдуме без регистрации в ЦИК
В Молдавии запретили агитацию на референдуме без регистрации в ЦИК - РИА Новости, 17.08.2024
В Молдавии запретили агитацию на референдуме без регистрации в ЦИК
Партии и политические блоки в Молдавии не смогут заниматься агитацией на референдуме по евроинтеграции без предварительной регистрации в Центризбиркоме,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:37
2024-08-17T09:37
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КИШИНЕВ, 17 авг – РИА Новости. Партии и политические блоки в Молдавии не смогут заниматься агитацией на референдуме по евроинтеграции без предварительной регистрации в Центризбиркоме, соответствующее постановление опубликовано на сайте комиссии. Президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. О намерении участвовать в президентской гонке заявили 16 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду. "Субъекты, не зарегистрированные в качестве участников референдума, не могут проводить агитацию ни в поддержку, ни против референдума, а также не могут призывать к его бойкоту. Любое подобное действие будет считаться незаконным", – говорится в постановлении избиркома. Регистрация участников начнется 21 августа и завершится за 30 дней до дня голосования. Для регистрации партии и блоки должны предоставить протокол заседания, подтверждающий их участие в референдуме, а также декларацию о позиции по вопросу вступления Молдавии в ЕС. Ранее Центризбирком отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с другой партией. Решение оспорено в Апелляционной палате. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Брюсселе подчеркивают, что этот статус и начало переговоров не гарантируют членства в союзе, это подтверждает длительный процесс вступления в ЕС таких стран, как Турция и Сербия.
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966607987.html
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в мире, молдавия, украина, брюссель, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз
В Молдавии запретили агитацию на референдуме без регистрации в ЦИК

ЦИК Молдавии запретил партиям и блокам агитацию на референдуме без регистрации

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 авг – РИА Новости. Партии и политические блоки в Молдавии не смогут заниматься агитацией на референдуме по евроинтеграции без предварительной регистрации в Центризбиркоме, соответствующее постановление опубликовано на сайте комиссии.
Президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. О намерении участвовать в президентской гонке заявили 16 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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"Субъекты, не зарегистрированные в качестве участников референдума, не могут проводить агитацию ни в поддержку, ни против референдума, а также не могут призывать к его бойкоту. Любое подобное действие будет считаться незаконным", – говорится в постановлении избиркома.
Регистрация участников начнется 21 августа и завершится за 30 дней до дня голосования. Для регистрации партии и блоки должны предоставить протокол заседания, подтверждающий их участие в референдуме, а также декларацию о позиции по вопросу вступления Молдавии в ЕС.
Ранее Центризбирком отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с другой партией. Решение оспорено в Апелляционной палате.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Брюсселе подчеркивают, что этот статус и начало переговоров не гарантируют членства в союзе, это подтверждает длительный процесс вступления в ЕС таких стран, как Турция и Сербия.
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