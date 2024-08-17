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Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ
Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, сообщило утром в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:25
2024-08-17T03:25
2024-08-17T03:26
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, сообщило утром в субботу Минобороны РФ. "Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь, добавили в ведомстве. "Мы работаем с закрытой огневой позиции. Наносим огневое поражение врагу. В основном это живая сила противника. Сегодня работали по скоплению живой силы противника. Как нам сказали, отработали успешно, задача была выполнена. У нас есть антидроновое ружье, которое создает радиопомехи, мешает полету дронов", - приводит Минобороны слова командира орудия с позывным "Барон". В связи с необходимостью поддержки активных действий в зоне ответственности группировки войск "Запад" минометчики заранее приступили к оборудованию и маскировке своих огневых позиций, а также специального маршрута для применения тактического приёма кочующих миномётов.
https://ria.ru/20240812/desantniki-1965588830.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ
Расчеты минометов подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, сообщило утром в субботу Минобороны РФ.
"Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь, добавили в ведомстве.
"Мы работаем с закрытой огневой позиции. Наносим огневое поражение врагу. В основном это живая сила противника. Сегодня работали по скоплению живой силы противника. Как нам сказали, отработали успешно, задача была выполнена. У нас есть антидроновое ружье, которое создает радиопомехи, мешает полету дронов", - приводит Минобороны слова командира орудия с позывным "Барон".
В связи с необходимостью поддержки активных действий в зоне ответственности группировки войск "Запад" минометчики заранее приступили к оборудованию и маскировке своих огневых позиций, а также специального маршрута для применения тактического приёма кочующих миномётов.