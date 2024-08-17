https://ria.ru/20240817/minomety-1966720519.html

Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ

Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ

Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, сообщило утром в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T03:25

2024-08-17T03:25

2024-08-17T03:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930438406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6bb2cd51a5abaf1d9ae6bf39b67b8d4d.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, сообщило утром в субботу Минобороны РФ. "Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь, добавили в ведомстве. "Мы работаем с закрытой огневой позиции. Наносим огневое поражение врагу. В основном это живая сила противника. Сегодня работали по скоплению живой силы противника. Как нам сказали, отработали успешно, задача была выполнена. У нас есть антидроновое ружье, которое создает радиопомехи, мешает полету дронов", - приводит Минобороны слова командира орудия с позывным "Барон". В связи с необходимостью поддержки активных действий в зоне ответственности группировки войск "Запад" минометчики заранее приступили к оборудованию и маскировке своих огневых позиций, а также специального маршрута для применения тактического приёма кочующих миномётов.

https://ria.ru/20240812/desantniki-1965588830.html

https://ria.ru/20240606/svo-1950910034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины