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Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
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03:25 17.08.2024 (обновлено: 03:26 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/minomety-1966720519.html
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ
Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, сообщило утром в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:25
2024-08-17T03:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, сообщило утром в субботу Минобороны РФ. "Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь, добавили в ведомстве. "Мы работаем с закрытой огневой позиции. Наносим огневое поражение врагу. В основном это живая сила противника. Сегодня работали по скоплению живой силы противника. Как нам сказали, отработали успешно, задача была выполнена. У нас есть антидроновое ружье, которое создает радиопомехи, мешает полету дронов", - приводит Минобороны слова командира орудия с позывным "Барон". В связи с необходимостью поддержки активных действий в зоне ответственности группировки войск "Запад" минометчики заранее приступили к оборудованию и маскировке своих огневых позиций, а также специального маршрута для применения тактического приёма кочующих миномётов.
https://ria.ru/20240812/desantniki-1965588830.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ

Расчеты минометов подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” на северном фланге Артемовска, подготавливает 82мм миномет в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” на северном фланге Артемовска, подготавливает 82мм миномет в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” на северном фланге Артемовска, подготавливает 82мм миномет в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии подразделения группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, сообщило утром в субботу Минобороны РФ.
"Расчёты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь, добавили в ведомстве.
"Мы работаем с закрытой огневой позиции. Наносим огневое поражение врагу. В основном это живая сила противника. Сегодня работали по скоплению живой силы противника. Как нам сказали, отработали успешно, задача была выполнена. У нас есть антидроновое ружье, которое создает радиопомехи, мешает полету дронов", - приводит Минобороны слова командира орудия с позывным "Барон".
В связи с необходимостью поддержки активных действий в зоне ответственности группировки войск "Запад" минометчики заранее приступили к оборудованию и маскировке своих огневых позиций, а также специального маршрута для применения тактического приёма кочующих миномётов.
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