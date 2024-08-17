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ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 17.08.2024
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17:47 17.08.2024 (обновлено: 17:50 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966792133.html
ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 17.08.2024
ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку на... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:47
2024-08-17T17:50
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
киев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого августа около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966782313.html
россия
белгородская область
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россия, белгородская область, безопасность, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Киев
ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, сообщили в Минобороны России.
"Семнадцатого августа около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Вчера, 16:36
 
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