https://ria.ru/20240817/minoborony-1966792133.html

ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 17.08.2024

ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку на... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:47

2024-08-17T17:47

2024-08-17T17:50

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

киев

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого августа около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966782313.html

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белгородская область, безопасность, киев