https://ria.ru/20240817/minoborony-1966722961.html
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 17.08.2024
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Украинские войска потеряли свыше 340 военнослужащих, шесть гаубиц в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил офицер пресс-центра "Южной"... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T05:04
2024-08-17T05:04
2024-08-17T05:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599829_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_2a6a19b82e2d42340b58a755e77d2cbe.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли свыше 340 военнослужащих, шесть гаубиц в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил офицер пресс-центра "Южной" группировки Сергей Румянцев. "Противник потерял более 340 военнослужащих, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы М119", - уточнил он. Офицер добавил, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике и 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены две контратаки подразделений ВСУ.
https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a364982fa7845050e380437adbc2103e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли свыше 340 бойцов, пять гаубиц и орудие в зоне ответственности "Юга"