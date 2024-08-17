https://ria.ru/20240817/minoborony-1966722961.html

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 17.08.2024

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Украинские войска потеряли свыше 340 военнослужащих, шесть гаубиц в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил офицер пресс-центра "Южной"... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T05:04

2024-08-17T05:04

2024-08-17T05:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

константиновка

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли свыше 340 военнослужащих, шесть гаубиц в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил офицер пресс-центра "Южной" группировки Сергей Румянцев. "Противник потерял более 340 военнослужащих, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы М119", - уточнил он. Офицер добавил, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике и 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены две контратаки подразделений ВСУ.

https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html

константиновка

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вооруженные силы украины, константиновка