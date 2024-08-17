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Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966722961.html
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 17.08.2024
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Украинские войска потеряли свыше 340 военнослужащих, шесть гаубиц в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил офицер пресс-центра "Южной"... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T05:04
2024-08-17T05:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли свыше 340 военнослужащих, шесть гаубиц в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил офицер пресс-центра "Южной" группировки Сергей Румянцев. "Противник потерял более 340 военнослужащих, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы М119", - уточнил он. Офицер добавил, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике и 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены две контратаки подразделений ВСУ.
https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html
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вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли свыше 340 бойцов, пять гаубиц и орудие в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли свыше 340 военнослужащих, шесть гаубиц в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил офицер пресс-центра "Южной" группировки Сергей Румянцев.
"Противник потерял более 340 военнослужащих, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы М119", - уточнил он.
Уничтожение 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
04:43
Офицер добавил, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике и 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены две контратаки подразделений ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКонстантиновка
 
 
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