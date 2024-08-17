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По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов - РИА Новости, 17.08.2024
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06:47 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/mi-8-1966726522.html
По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов
По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов - РИА Новости, 17.08.2024
По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов
Уголовное дело о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году, при котором погибли 18 человек, собрало 66 томов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:47
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красноярский край
ютэйр
ми-8 амтш
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уголовное дело о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году, при котором погибли 18 человек, собрало 66 томов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Четвертого августа 2018 года в Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании Utair. Воздушное судно разбилось во время полета, при столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака. На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263). По словам собеседника, следственные действия уже завершены. "Материалы уголовного дела составляют 66 томов, потерпевшими признаны 26 родственников погибших и 3 юрлица", - сказал он.
https://ria.ru/20240816/tu-22m3-1966513353.html
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красноярский край, ютэйр, ми-8 амтш
Красноярский край, ЮТэйр, Ми-8 АМТШ
По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов

По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрано 66 томов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уголовное дело о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году, при котором погибли 18 человек, собрало 66 томов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Четвертого августа 2018 года в Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании Utair. Воздушное судно разбилось во время полета, при столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака. На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.
Место крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-22М3 погиб
Вчера, 04:02
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263).
По словам собеседника, следственные действия уже завершены. "Материалы уголовного дела составляют 66 томов, потерпевшими признаны 26 родственников погибших и 3 юрлица", - сказал он.
Место падения вертолета Robinson у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Пилот упавшего у подножия вулкана на Камчатке вертолета жив
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Красноярский крайЮТэйрМи-8 АМТШ
 
 
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