https://ria.ru/20240817/mi-8-1966726522.html

По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов

По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов - РИА Новости, 17.08.2024

По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов

Уголовное дело о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году, при котором погибли 18 человек, собрало 66 томов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T06:47

2024-08-17T06:47

2024-08-17T06:47

красноярский край

ютэйр

ми-8 амтш

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уголовное дело о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году, при котором погибли 18 человек, собрало 66 томов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Четвертого августа 2018 года в Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании Utair. Воздушное судно разбилось во время полета, при столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака. На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263). По словам собеседника, следственные действия уже завершены. "Материалы уголовного дела составляют 66 томов, потерпевшими признаны 26 родственников погибших и 3 юрлица", - сказал он.

https://ria.ru/20240816/tu-22m3-1966513353.html

https://ria.ru/20240808/mchs-1964812030.html

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красноярский край, ютэйр, ми-8 амтш