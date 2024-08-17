https://ria.ru/20240817/london-1966778399.html

В Лондоне загорелось историческое здание

В Лондоне загорелось историческое здание - РИА Новости, 17.08.2024

В Лондоне загорелось историческое здание

Пожар произошел в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона, где расположен знаменитый художественный музей, на месте работают 70 пожарных, сообщает... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:58

2024-08-17T15:58

2024-08-17T15:58

лондон

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожар произошел в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона, где расположен знаменитый художественный музей, на месте работают 70 пожарных, сообщает пожарная служба Лондона в соцсети Х. "Десять пожарных машин и около 70 пожарных ликвидируют пожар в Сомерсет-хаус", - говорится в сообщении службы. Сообщается, что причина пожара еще неизвестна. Движение на дорогах поблизости затруднено. В настоящее время Сомерсет-хаус является местом проведения мероприятий, связанных с искусством, в одном крыле, где находится галерея Courthauld, расположена одна из крупнейших в мире коллекций произведений искусства.

https://ria.ru/20240418/kopengagen-1940780321.html

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лондон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лондон, происшествия