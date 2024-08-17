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В Лондоне загорелось историческое здание - РИА Новости, 17.08.2024
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15:58 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/london-1966778399.html
В Лондоне загорелось историческое здание
В Лондоне загорелось историческое здание - РИА Новости, 17.08.2024
В Лондоне загорелось историческое здание
Пожар произошел в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона, где расположен знаменитый художественный музей, на месте работают 70 пожарных, сообщает... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:58
2024-08-17T15:58
лондон
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожар произошел в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона, где расположен знаменитый художественный музей, на месте работают 70 пожарных, сообщает пожарная служба Лондона в соцсети Х. "Десять пожарных машин и около 70 пожарных ликвидируют пожар в Сомерсет-хаус", - говорится в сообщении службы. Сообщается, что причина пожара еще неизвестна. Движение на дорогах поблизости затруднено. В настоящее время Сомерсет-хаус является местом проведения мероприятий, связанных с искусством, в одном крыле, где находится галерея Courthauld, расположена одна из крупнейших в мире коллекций произведений искусства.
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лондон, происшествия
Лондон, Происшествия
В Лондоне загорелось историческое здание

В историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона вспыхнул пожар

© Фото : Michelle Birkby/Emma Butler/XПожар в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона
Пожар в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Michelle Birkby/Emma Butler/X
Пожар в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожар произошел в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона, где расположен знаменитый художественный музей, на месте работают 70 пожарных, сообщает пожарная служба Лондона в соцсети Х.
"Десять пожарных машин и около 70 пожарных ликвидируют пожар в Сомерсет-хаус", - говорится в сообщении службы.
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Сообщается, что причина пожара еще неизвестна. Движение на дорогах поблизости затруднено.
В настоящее время Сомерсет-хаус является местом проведения мероприятий, связанных с искусством, в одном крыле, где находится галерея Courthauld, расположена одна из крупнейших в мире коллекций произведений искусства.
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