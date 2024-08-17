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Глава Льговского района рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 17.08.2024
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12:40 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/lgov-1966754594.html
Глава Льговского района рассказал о ситуации в регионе
Глава Льговского района рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 17.08.2024
Глава Льговского района рассказал о ситуации в регионе
Обстановка в Льговском районе Курской области стабильная, власти решают вопросы с обеспечением жителей продуктами, сообщил глава района Сергей Коростелев в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:40
2024-08-17T12:40
россия
курская область
льговский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Обстановка в Льговском районе Курской области стабильная, власти решают вопросы с обеспечением жителей продуктами, сообщил глава района Сергей Коростелев в соцсети "ВКонтакте". На своей странице Коростелев написал, что в субботу состоялось очередное заседание оперативного штаба Льговского района. "Обстановка стабильная. Делаем с главами сельских советов все возможное, чтобы обеспечить жителей продуктами и товарами первой необходимости", - сообщил глава района. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/lgov-1965372282.html
https://ria.ru/20240814/obstanovka-1966132344.html
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россия, курская область, льговский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Льговский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Глава Льговского района рассказал о ситуации в регионе

Глава Льговского района Коростелев: обстановка в регионе стабильная

© Фото : "Курьер" ЛьговПоследствия непогоды в Льговском районе Курской области
Последствия непогоды в Льговском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : "Курьер" Льгов
Последствия непогоды в Льговском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Обстановка в Льговском районе Курской области стабильная, власти решают вопросы с обеспечением жителей продуктами, сообщил глава района Сергей Коростелев в соцсети "ВКонтакте".
На своей странице Коростелев написал, что в субботу состоялось очередное заседание оперативного штаба Льговского района.
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10 августа, 13:28
"Обстановка стабильная. Делаем с главами сельских советов все возможное, чтобы обеспечить жителей продуктами и товарами первой необходимости", - сообщил глава района.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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