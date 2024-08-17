https://ria.ru/20240817/lgov-1966754594.html

Глава Льговского района рассказал о ситуации в регионе

Глава Льговского района рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 17.08.2024

Глава Льговского района рассказал о ситуации в регионе

Обстановка в Льговском районе Курской области стабильная, власти решают вопросы с обеспечением жителей продуктами, сообщил глава района Сергей Коростелев в... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:40

2024-08-17T12:40

2024-08-17T12:40

россия

курская область

льговский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Обстановка в Льговском районе Курской области стабильная, власти решают вопросы с обеспечением жителей продуктами, сообщил глава района Сергей Коростелев в соцсети "ВКонтакте". На своей странице Коростелев написал, что в субботу состоялось очередное заседание оперативного штаба Льговского района. "Обстановка стабильная. Делаем с главами сельских советов все возможное, чтобы обеспечить жителей продуктами и товарами первой необходимости", - сообщил глава района. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/lgov-1965372282.html

https://ria.ru/20240814/obstanovka-1966132344.html

россия

курская область

льговский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, льговский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины