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"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ

"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ

Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в Сумской области на границе с РФ самоходную артустановку ВСУ, которая... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:10

2024-08-17T15:10

2024-08-17T15:29

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в Сумской области на границе с РФ самоходную артустановку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область, сообщило Минобороны России.Средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесополосы возле госграницы в Сумской области обнаружили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, которая вела огонь по территории Белгородской области."Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в сообщении.Кроме того, МО РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки ВСУ возле госграницы.

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россия

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Уничтожение "Ланцетом" в Сумской области самоходной установки ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область "Ланцет" уничтожил у госграницы в Сумской области самоходную установку ВСУ, которая обстреливала территорию Белгородской области, сообщило Минобороны РФ 2024-08-17T15:10 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность