Рейтинг@Mail.ru
"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 17.08.2024 (обновлено: 15:29 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/lantset-1966772444.html
"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ
"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ
Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в Сумской области на границе с РФ самоходную артустановку ВСУ, которая... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:10
2024-08-17T15:29
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966774793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_394b146fbe6c52bed66fc86fbc97a93a.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в Сумской области на границе с РФ самоходную артустановку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область, сообщило Минобороны России.Средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесополосы возле госграницы в Сумской области обнаружили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, которая вела огонь по территории Белгородской области."Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в сообщении.Кроме того, МО РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки ВСУ возле госграницы.
https://ria.ru/20240817/fas-1966757450.html
https://ria.ru/20240817/wsj-1966739298.html
сумская область
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение "Ланцетом" в Сумской области самоходной установки ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область
"Ланцет" уничтожил у госграницы в Сумской области самоходную установку ВСУ, которая обстреливала территорию Белгородской области, сообщило Минобороны РФ
2024-08-17T15:10
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966774793_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b87e234f7daa950030e6239782fc943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ

"Ланцет" уничтожил в Сумской области САУ, обстреливавшую Белгородскую область

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в Сумской области на границе с РФ самоходную артустановку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область, сообщило Минобороны России.
Средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесополосы возле госграницы в Сумской области обнаружили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, которая вела огонь по территории Белгородской области.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ
Вчера, 13:08
"Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Кроме того, МО РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки ВСУ возле госграницы.
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
СМИ раскрыли, кого Украина направила в Курскую область
Вчера, 10:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала