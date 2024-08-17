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"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ
"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ
Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в Сумской области на границе с РФ самоходную артустановку ВСУ, которая... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:10
2024-08-17T15:10
2024-08-17T15:29
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белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в Сумской области на границе с РФ самоходную артустановку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область, сообщило Минобороны России.Средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесополосы возле госграницы в Сумской области обнаружили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, которая вела огонь по территории Белгородской области."Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в сообщении.Кроме того, МО РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки ВСУ возле госграницы.
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Уничтожение "Ланцетом" в Сумской области самоходной установки ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область
"Ланцет" уничтожил у госграницы в Сумской области самоходную установку ВСУ, которая обстреливала территорию Белгородской области, сообщило Минобороны РФ
2024-08-17T15:10
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ
"Ланцет" уничтожил в Сумской области САУ, обстреливавшую Белгородскую область