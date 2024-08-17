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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:51 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966729343.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность, объявленную в шестой раз в Курской области в субботу, отменили спустя 25 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:51
2024-08-17T07:51
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ракетную опасность, объявленную в шестой раз в Курской области в субботу, отменили спустя 25 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 7.15 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
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алексей смирнов (политик) , курская область
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ракетную опасность, объявленную в шестой раз в Курской области в субботу, отменили спустя 25 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ракетная опасность была объявлена в регионе в 7.15 мск.
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"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Смирнов (политик)Курская область
 
 
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