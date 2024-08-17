https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966729343.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность, объявленную в шестой раз в Курской области в субботу, отменили спустя 25 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:51

2024-08-17T07:51

2024-08-17T07:51

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ракетную опасность, объявленную в шестой раз в Курской области в субботу, отменили спустя 25 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 7.15 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240817/boi-1966727217.html

курская область

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2024

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алексей смирнов (политик) , курская область