https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html

Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО

Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО - РИА Новости, 17.08.2024

Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО

Бойцы 810-й бригады Морской пехоты ВС России полностью уничтожили в Курской области моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T04:43

2024-08-17T04:43

2024-08-17T10:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

нато

курская область

владимир путин

валерий герасимов

россия

сша

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КУРСК, 17 авг — РИА Новости. Бойцы 810-й бригады Морской пехоты ВС России полностью уничтожили в Курской области моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженную бронетехникой стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер.Видео с уничтоженной украинской колонной переданы в распоряжение РИА Новости."В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на бронированной технике стран НАТО. Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV ("Хаммер"), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США", — сказал РИА Новости командир подразделения.Один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator достались морпехам в виде трофеев. В ходе боя также были уничтожены порядка 20 украинских боевиков, добавил собеседник агентства.По словам офицера, помимо военной техники, бойцы захватили документы украинских военных — паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Также в их руках оказалось личное оружие производства стран НАТО, боекомплект, амуниция (бронежилеты и противогазы), средства связи и РЭБ.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240817/plennyy-1966712816.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240816/ataki-1966707418.html

курская область

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО в Курской области Колонна 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО уничтожена в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты, которая и разбила украинскую колонну. Кадры с уничтоженной украинской колонной переданы в распоряжение агентства. 2024-08-17T04:43 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, нато, курская область, владимир путин, валерий герасимов, россия, сша