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Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО - РИА Новости, 17.08.2024
Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
Бойцы 810-й бригады Морской пехоты ВС России полностью уничтожили в Курской области моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T04:43
2024-08-17T04:43
2024-08-17T10:36
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КУРСК, 17 авг — РИА Новости. Бойцы 810-й бригады Морской пехоты ВС России полностью уничтожили в Курской области моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженную бронетехникой стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер.Видео с уничтоженной украинской колонной переданы в распоряжение РИА Новости."В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на бронированной технике стран НАТО. Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV ("Хаммер"), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США", — сказал РИА Новости командир подразделения.Один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator достались морпехам в виде трофеев. В ходе боя также были уничтожены порядка 20 украинских боевиков, добавил собеседник агентства.По словам офицера, помимо военной техники, бойцы захватили документы украинских военных — паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Также в их руках оказалось личное оружие производства стран НАТО, боекомплект, амуниция (бронежилеты и противогазы), средства связи и РЭБ.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240817/plennyy-1966712816.html
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Уничтожение 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО в Курской области
Колонна 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО уничтожена в Курской области.
Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты, которая и разбила украинскую колонну.
Кадры с уничтоженной украинской колонной переданы в распоряжение агентства.
2024-08-17T04:43
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вооруженные силы украины, нато, курская область, владимир путин, валерий герасимов, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, США
Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
Морпехи 810-й бригады уничтожили в Курской области колонну ВСУ на технике НАТО