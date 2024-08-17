https://ria.ru/20240817/kurskaya-1966768286.html
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР - РИА Новости, 17.08.2024
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР
Около 10 тысяч жителей Курской области размещены в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:42
2024-08-17T14:42
2024-08-17T14:56
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966162321_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_3b735ffc8541fcfbda5668d8dfa3cca8.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей Курской области размещены в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ."МЧС России продолжает обеспечивать безопасность граждан Курской области. В 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, из них 3 тысячи - дети", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за сутки в безопасные районы убыли более 3 тысяч человек. Особое внимание уделяется пожилым и семьям с детьми. Организовано перемещение в другие регионы железнодорожным транспортом и автобусами.Кроме того, уточняет МЧС, за сутки 4 колонны доставили 160 тонн гуманитарных грузов. А пиротехники ведомства обнаружили и уничтожили 43 боевых элемента и одну ракету. Всего обезврежено почти 120 взрывоопасных предметов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/udar-1966768900.html
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966767711.html
https://ria.ru/20240817/ataka-1966766953.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966162321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5eadfcd93561b4f7a9268162a08d9e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР в 24 регионах