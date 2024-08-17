https://ria.ru/20240817/kurskaya-1966768286.html

Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР

Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР - РИА Новости, 17.08.2024

Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР

Около 10 тысяч жителей Курской области размещены в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:42

2024-08-17T14:42

2024-08-17T14:56

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей Курской области размещены в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ."МЧС России продолжает обеспечивать безопасность граждан Курской области. В 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, из них 3 тысячи - дети", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за сутки в безопасные районы убыли более 3 тысяч человек. Особое внимание уделяется пожилым и семьям с детьми. Организовано перемещение в другие регионы железнодорожным транспортом и автобусами.Кроме того, уточняет МЧС, за сутки 4 колонны доставили 160 тонн гуманитарных грузов. А пиротехники ведомства обнаружили и уничтожили 43 боевых элемента и одну ракету. Всего обезврежено почти 120 взрывоопасных предметов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/udar-1966768900.html

https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966767711.html

https://ria.ru/20240817/ataka-1966766953.html

курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия