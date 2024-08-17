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Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 17.08.2024 (обновлено: 14:56 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/kurskaya-1966768286.html
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР - РИА Новости, 17.08.2024
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР
Около 10 тысяч жителей Курской области размещены в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:42
2024-08-17T14:56
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей Курской области размещены в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ."МЧС России продолжает обеспечивать безопасность граждан Курской области. В 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, из них 3 тысячи - дети", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за сутки в безопасные районы убыли более 3 тысяч человек. Особое внимание уделяется пожилым и семьям с детьми. Организовано перемещение в другие регионы железнодорожным транспортом и автобусами.Кроме того, уточняет МЧС, за сутки 4 колонны доставили 160 тонн гуманитарных грузов. А пиротехники ведомства обнаружили и уничтожили 43 боевых элемента и одну ракету. Всего обезврежено почти 120 взрывоопасных предметов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/udar-1966768900.html
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966767711.html
https://ria.ru/20240817/ataka-1966766953.html
курская область
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР

Около десяти тысяч жителей Курской области находятся в ПВР в 24 регионах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункт временного размещения
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пункт временного размещения. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей Курской области размещены в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"МЧС России продолжает обеспечивать безопасность граждан Курской области. В 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, из них 3 тысячи - дети", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, за сутки в безопасные районы убыли более 3 тысяч человек. Особое внимание уделяется пожилым и семьям с детьми. Организовано перемещение в другие регионы железнодорожным транспортом и автобусами.
Кроме того, уточняет МЧС, за сутки 4 колонны доставили 160 тонн гуманитарных грузов. А пиротехники ведомства обнаружили и уничтожили 43 боевых элемента и одну ракету. Всего обезврежено почти 120 взрывоопасных предметов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Брянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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