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Осужденный сбежал из колонии-поселения в Ростовской области - РИА Новости, 17.08.2024
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18:49 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/krazha-1966798438.html
Осужденный сбежал из колонии-поселения в Ростовской области
Осужденный сбежал из колонии-поселения в Ростовской области - РИА Новости, 17.08.2024
Осужденный сбежал из колонии-поселения в Ростовской области
Осужденный за кражу сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области, сообщает ГУФСИН России по региону в субботу. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:49
2024-08-17T18:49
происшествия
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Осужденный за кражу сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области, сообщает ГУФСИН России по региону в субботу. Инцидент произошел во вторник. "Сотрудниками колонии-поселения №8 ГУФСИН России по Ростовской области был выявлен факт незаконного отсутствия осужденного Михайленко Николая Владимировича 1987 года рождения, который не вернулся на территорию исправительного учреждения в установленное время после посещения продуктового магазина", - говорится в сообщении. В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание сроком два года по статье 158 УК РФ ("Кража"). Его приметы: рост 175-180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно русые, на внутренней части левой руки выше кисти шрам от пореза размером 3 на 0,5 сантиметра. Был одет в темно синюю рубашку с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами, сверху длинная кофта с длинным рукавом, обут в темные шлепки. При появлении сведений о возможном месте нахождения разыскиваемого ведомство просит сообщить в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240813/bastrykin-1965929481.html
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происшествия, россия, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростовская область
Осужденный сбежал из колонии-поселения в Ростовской области

Осужденный за кражу сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Осужденный за кражу сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области, сообщает ГУФСИН России по региону в субботу.
Инцидент произошел во вторник.
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"Сотрудниками колонии-поселения №8 ГУФСИН России по Ростовской области был выявлен факт незаконного отсутствия осужденного Михайленко Николая Владимировича 1987 года рождения, который не вернулся на территорию исправительного учреждения в установленное время после посещения продуктового магазина", - говорится в сообщении.
В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание сроком два года по статье 158 УК РФ ("Кража"). Его приметы: рост 175-180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно русые, на внутренней части левой руки выше кисти шрам от пореза размером 3 на 0,5 сантиметра. Был одет в темно синюю рубашку с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами, сверху длинная кофта с длинным рукавом, обут в темные шлепки.
При появлении сведений о возможном месте нахождения разыскиваемого ведомство просит сообщить в правоохранительные органы.
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