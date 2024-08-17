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"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье
"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье - РИА Новости, 17.08.2024
"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:03
2024-08-17T06:03
2024-08-17T08:23
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля - военнослужащий-оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожает боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html
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Уничтожение барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак"
Минобороны опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области
2024-08-17T06:03
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье
ВС России поразили "Ланцетом" бронированную машину "Козак" в курском приграничье