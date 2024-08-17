https://ria.ru/20240817/kozak-1966724464.html

"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье

"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье - РИА Новости, 17.08.2024

"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T06:03

2024-08-17T06:03

2024-08-17T08:23

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

курская область

россия

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля - военнослужащий-оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожает боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html

https://ria.ru/20240817/su-34-1966723158.html

курская область

россия

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Уничтожение барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" Минобороны опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области 2024-08-17T06:03 true PT0M25S

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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины