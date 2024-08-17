Рейтинг@Mail.ru
"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 17.08.2024 (обновлено: 08:23 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/kozak-1966724464.html
"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье
"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье - РИА Новости, 17.08.2024
"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:03
2024-08-17T08:23
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
брянская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966731370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcfb018268aaf2c4ef2a089a6abd64be.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля - военнослужащий-оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожает боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html
https://ria.ru/20240817/su-34-1966723158.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак"
Минобороны опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области
2024-08-17T06:03
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966731370_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f9b567bad80ec0be8d2aace8cc03ce26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
"Ланцет" поразил бронированную машину ВСУ "Козак" в курском приграничье

ВС России поразили "Ланцетом" бронированную машину "Козак" в курском приграничье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области.
На кадрах объективного контроля - военнослужащий-оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожает боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника.
Уничтожение 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
04:43
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала