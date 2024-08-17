https://ria.ru/20240817/kostroma-1966774638.html
Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже
Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже - РИА Новости, 17.08.2024
Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже
В Костроме продавец попытался выдать недостачу 70 литров пива и почти килограмма фисташек за кражу со взломом, сообщает УМВД России по Костромской области. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:26
2024-08-17T15:26
2024-08-17T15:32
россия
происшествия
кострома
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152377/94/1523779437_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_99f81bf4ff0a9c204b5d781082989fd7.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Костроме продавец попытался выдать недостачу 70 литров пива и почти килограмма фисташек за кражу со взломом, сообщает УМВД России по Костромской области."В дежурную часть УМВД России по г. Кострома обратился продавец торговой точки. Он сообщил, что до начала рабочей смены обнаружил вскрытый дверной замок, отсутствие денег в кассе, а потом недосчитался снеков и 30 литров пива", — говорится в сообщении.Преступление было раскрыто по горячим следам, а злоумышленником оказался сам заявитель. Он дождался отъезда хозяина торговой точки в командировку, сломал замок и разбросал товары, попутно прихватив из кассы 11 тысяч рублей. Следователи также установили, что в результате его "работы" возникла недостача 70 литров напитка и 800 граммов орешков.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").
https://ria.ru/20240426/pivo-1942629924.html
россия
кострома
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152377/94/1523779437_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b8846e7957254b8e47e252de35b19759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, кострома, костромская область
Россия, Происшествия, Кострома, Костромская область
Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже
В Костроме продавец выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
В Костроме продавец попытался выдать недостачу 70 литров пива и почти килограмма фисташек за кражу со взломом, сообщает
УМВД России по Костромской области.
"В дежурную часть УМВД России по г. Кострома обратился продавец торговой точки. Он сообщил, что до начала рабочей смены обнаружил вскрытый дверной замок, отсутствие денег в кассе, а потом недосчитался снеков и 30 литров пива", — говорится в сообщении.
Преступление было раскрыто по горячим следам, а злоумышленником оказался сам заявитель. Он дождался отъезда хозяина торговой точки в командировку, сломал замок и разбросал товары, попутно прихватив из кассы 11 тысяч рублей. Следователи также установили, что в результате его "работы" возникла недостача 70 литров напитка и 800 граммов орешков.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").