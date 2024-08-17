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Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже - РИА Новости, 17.08.2024
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15:26 17.08.2024 (обновлено: 15:32 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/kostroma-1966774638.html
Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже
Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже - РИА Новости, 17.08.2024
Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже
В Костроме продавец попытался выдать недостачу 70 литров пива и почти килограмма фисташек за кражу со взломом, сообщает УМВД России по Костромской области. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:26
2024-08-17T15:32
россия
происшествия
кострома
костромская область
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Костроме продавец попытался выдать недостачу 70 литров пива и почти килограмма фисташек за кражу со взломом, сообщает УМВД России по Костромской области."В дежурную часть УМВД России по г. Кострома обратился продавец торговой точки. Он сообщил, что до начала рабочей смены обнаружил вскрытый дверной замок, отсутствие денег в кассе, а потом недосчитался снеков и 30 литров пива", — говорится в сообщении.Преступление было раскрыто по горячим следам, а злоумышленником оказался сам заявитель. Он дождался отъезда хозяина торговой точки в командировку, сломал замок и разбросал товары, попутно прихватив из кассы 11 тысяч рублей. Следователи также установили, что в результате его "работы" возникла недостача 70 литров напитка и 800 граммов орешков.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").
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россия, происшествия, кострома, костромская область
Россия, Происшествия, Кострома, Костромская область
Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже

В Костроме продавец выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже

CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier InternationalПиво
Пиво - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier International
Пиво. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Костроме продавец попытался выдать недостачу 70 литров пива и почти килограмма фисташек за кражу со взломом, сообщает УМВД России по Костромской области.
"В дежурную часть УМВД России по г. Кострома обратился продавец торговой точки. Он сообщил, что до начала рабочей смены обнаружил вскрытый дверной замок, отсутствие денег в кассе, а потом недосчитался снеков и 30 литров пива", — говорится в сообщении.
Преступление было раскрыто по горячим следам, а злоумышленником оказался сам заявитель. Он дождался отъезда хозяина торговой точки в командировку, сломал замок и разбросал товары, попутно прихватив из кассы 11 тысяч рублей. Следователи также установили, что в результате его "работы" возникла недостача 70 литров напитка и 800 граммов орешков.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").
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