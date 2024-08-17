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Источник: военная колонна США въехала из Ирака в Сирию
Источник: военная колонна США въехала из Ирака в Сирию - РИА Новости, 17.08.2024
Источник: военная колонна США въехала из Ирака в Сирию
Американская военная колонна, состоящая из более чем 40 грузовиков с военной техникой и логистическими материалами, въехала из Ирака в Сирию, направившись в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:20
2024-08-17T15:20
2024-08-17T15:20
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ДАМАСК, 17 авг - РИА Новости. Американская военная колонна, состоящая из более чем 40 грузовиков с военной техникой и логистическими материалами, въехала из Ирака в Сирию, направившись в сторону базы США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник. "Военная колонна американских сил, состоящая из 43 грузовиков, въехала через погранпереход Аль-Валид на сирийско-иракской границе и направляется в строну американской базы в провинции Эль-Хасаке", - заявил источник, отметив, что грузовики везут военную технику и логистические и медицинские материалы. Источник также добавил, что в пятницу американские военные провели учения с применением боеприпасов на своей базе на нефтяном месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Ранее сирийский осведомленный полевой источник сообщал РИА Новости, что американские военные на севере Сирии активизировали учения, интенсивно завозят новую технику и оборудование, а также укрепляют свои базы наблюдательными башнями и системами ПВО. В среду полевой источник заявил РИА Новости, что военнослужащие США провели совместные учения с курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) на американской базе в пригороде Эль-Маликия в провинции Эль-Хасаке.
https://ria.ru/20240813/siriya-1965828730.html
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в мире, сша, эль-хасаке, сирийские демократические силы
В мире, США, Эль-Хасаке, Сирийские демократические силы
Источник: военная колонна США въехала из Ирака в Сирию
Военная колонна США из 40 грузовиков въехала из Ирака в Сирию