https://ria.ru/20240817/kinofestival-1966788011.html

Казанский кинофестиваль "Золотой минбар" объявил свою программу

Казанский кинофестиваль "Золотой минбар" объявил свою программу - РИА Новости, 17.08.2024

Казанский кинофестиваль "Золотой минбар" объявил свою программу

На Казанском международном кинофестивале "Алтын минбар" ("Золотой минбар") пройдет внеконкурсная программа "Война и мир: новые территории", в которую вошли 10... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:18

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2024-08-17T17:18

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На Казанском международном кинофестивале "Алтын минбар" ("Золотой минбар") пройдет внеконкурсная программа "Война и мир: новые территории", в которую вошли 10 фильмов о жизни в новых регионах России, информирует пресс-служба киносмотра. "Помимо пятьдесят одной картины конкурсной программы кинофестиваля, зрители увидят 90 кинолент в рамках внеконкурсной и параллельной линий. Особое внимание привлекает новая внеконкурсная программа "Война и мир: новые территории". Она объединила 10 работ, представляющих реальную жизнь в новых регионах России", - говорится в сообщении. В частности, в рамках программы покажут фильмы Евгения Мухортина "Куклы, книги и война. Донецк: декабрь 2022", Зуфара Давлетшина "Zаряжены победой" и "Защитники", дебютанта Даниила Емельянова "Дорога". Также вне конкурса пройдут программы "Всей семьей - в кино", "Тюркский мир", "Страны БРИКС: современный кинематограф", "Ислам в лицах" - программа к 100-летию татарстанского кинематографа. "Кроме того, ожидаются дни кино Королевства Саудовская Аравия, казахстанского, малайзийского и индийского кино. Помимо показов зрителей ждут встречи с представителями стран, которые презентуют картины", - добавили в пресс- службе. XX Казанский международный фестиваль "Алтын минбар" пройдет в столице Татарстана с 6 по 11 сентября 2024 года. Он откроется российским фильмом "В объятиях дерева" режиссера Бабака Хаджепашы. Киносмотр представит 141 фильм из 40 стран. Турецкий режиссер сериалов "Воскресший Эртугрул" и "Основание: Осман" Метин Гюнай возглавит жюри фестиваля.

https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецк, брикс, культура, новости культуры