Казанский кинофестиваль "Золотой минбар" объявил свою программу
На кинофестивале "Алтын минбар" пройдет внеконкурсная программа "Война и мир:
Международный фестиваль мусульманского кино "Золотой минбар". Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На Казанском международном кинофестивале "Алтын минбар" ("Золотой минбар") пройдет внеконкурсная программа "Война и мир: новые территории", в которую вошли 10 фильмов о жизни в новых регионах России, информирует пресс-служба киносмотра.
"Помимо пятьдесят одной картины конкурсной программы кинофестиваля, зрители увидят 90 кинолент в рамках внеконкурсной и параллельной линий. Особое внимание привлекает новая внеконкурсная программа "Война и мир: новые территории". Она объединила 10 работ, представляющих реальную жизнь в новых регионах России", - говорится в сообщении.
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В частности, в рамках программы покажут фильмы Евгения Мухортина "Куклы, книги и война. Донецк: декабрь 2022", Зуфара Давлетшина "Zаряжены победой" и "Защитники", дебютанта Даниила Емельянова "Дорога".
Также вне конкурса пройдут программы "Всей семьей - в кино", "Тюркский мир", "Страны БРИКС: современный кинематограф", "Ислам в лицах" - программа к 100-летию татарстанского кинематографа.
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"Кроме того, ожидаются дни кино Королевства Саудовская Аравия, казахстанского, малайзийского и индийского кино. Помимо показов зрителей ждут встречи с представителями стран, которые презентуют картины", - добавили в пресс- службе.
XX Казанский международный фестиваль "Алтын минбар" пройдет в столице Татарстана с 6 по 11 сентября 2024 года. Он откроется российским фильмом "В объятиях дерева" режиссера Бабака Хаджепашы. Киносмотр представит 141 фильм из 40 стран. Турецкий режиссер сериалов "Воскресший Эртугрул" и "Основание: Осман" Метин Гюнай возглавит жюри фестиваля.